Lucky Dates to buy property in 2022: अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आने वाला नया साल 2022 आपका ये सपना पूरा कर सकता है. साल 2022 में प्रोपर्टी खरीदने का शुभ योग बन रहा है. आपने घर खरीदने का पूरा मन बना लिया है तो साल 2022 आपके लिये खुशखबरी लाने वाला है. साल 2022 में प्रवेश करते ही शुक्र में प्रवेश कर लेंगे. 2022 का सम अंक 6 होगा. 6 अंक, शुक्र को प्रदर्शित करता है. इसके साथ साल 2022 पर चंद्रमा (नंबर 2) और मर्करी व राहु (0) का भी असर रहेगा, ज‍िसके कारण साल 2022 में समृद्ध‍ि आएगी. Also Read - भारतीय बैंडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक रहा 2021; सिंधू ने जीता ओलंपिक मेडल, विश्व चैंपियनशिप में चमके श्रीकांत

शुभ तारीखें:

अगर आप साल 2022 में घर खरीदने जा रहे हैं, तो इन तारीखों को प्रोपर्टी खरीदें.

जनवरी 2022 :

7 जनवरी

14 जनवरी

20 जनवरी

21 जनवरी

27 जनवरी

फरवरी 2022 :

3 फरवरी

4 फरवरी

11 फरवरी

17 फरवरी

18 फरवरी

24 फरवरी

25 फरवरी

मार्च 2022

3 मार्च

4 मार्च

10 मार्च

11 मार्च

17 मार्च

24 मार्च

25 मार्च

31 मार्च

अप्रैल 2022

1 अप्रैल

7 अप्रैल

8 अप्रैल

21 अप्रैल

22 अप्रैल

28 अप्रैल

29 अप्रैल

मई 2022

6 मई

19 मई

26 मई

जून 2022

2 मई

3 मई

16 मई

30 मई

जुलाई 2022

29 जुलाई

अगस्‍त 2022

5 अगस्‍त

25 अगस्‍त

26 अगस्‍त

सितंबर 2022

1 सितंबर

2 सितंबर

22 सितंबर

23 सितंबर

29 सितंबर

30 सितंबर

अक्‍टूबर 2022

7 अक्‍टूबर

14 अक्‍टूबर

20 अक्‍टूबर

21 अक्‍टूबर

27 अक्‍टूबर

28 अक्‍टूबर

नवंबर 2022

3 नवंबर

4 नवंबर

11 नवंबर

17 नवंबर

18 नवंबर

24 नवंबर

25 नवंबर

दिसंबर 2022

1 दिसंबर

8 दिसंबर

9 दिसंबर

15 दिसंबर

23 दिसंबर

29 दिसंबर

30 दिसंबर

साल 2022, रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिये अच्‍छा रहेगा. रियल एस्‍टेट फील्‍ड से संबंध‍ित लोगों के लिये साल 2022 अच्‍छा रहेगा. खासतौर से जो प्रोपर्टी में इंवेस्‍ट करना चाहते हैं, उनके लिये माकूल समय है.