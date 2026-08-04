वृंदावन के इस मंदिर में किया जाता है भगवान शिव का 16 श्रृंगार, गोपी की तरह सजकर तैयार होते हैं भोलेनाथ, जानिए क्या है अनोखी परंरपरा?

Gopeshwar Mahadev Vrindavan: आपने देवों के देव महादेव के कई दिव्य रूपों के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा अलौकिक मंदिर भी है, जहां भगवान शिव की पूजा 'गोपी' रूप में की जाती है?

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Gopeshwar Mahadev Temple

श्रीकृष्ण की नगरी में शिवजी का अनोखा रूप.

वृंदावन के एक मंदिर में होता है शिवजी का 16 श्रृंगार.

यहां गोपी के रूप में पूजे जाते हैं महादेव.

इस मंदिर में क्यों किया जाता है शिवजी का ऐसा श्रृंगार?

Gopeshwar Mahadev Vrindavan: वृंदावन और पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा रानी की भक्ति के लिए जाना जाता है. यहां हर तरफ ‘राधे-राधे’ की गूंज सुनाई देती है और लाखों भक्त कान्हा के दर्शन करने आते हैं. इसी वृंदावन में एक बेहद अनोखा और अद्भुत मंदिर है- गोपेश्वर महादेव मंदिर. इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां भगवान शिव अपने पारंपरिक रूप (डमरू, त्रिशूल या भस्म धारण किए हुए) में नहीं, बल्कि एक सुंदर गोपी के रूप में पूजे जाते हैं. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा धाम है जहां महादेव का यह अनोखा रूप देखने को मिलता है.

क्या है यह अनोखी परंपरा?

वृंदावन के वंशीव पर स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां, शिवजी का गोपी के रूप में श्रृंगार किया जाता है. संध्या ढलते ही जब देश के बाकी शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक, भस्म आरती या रुद्ररूप का पूजन हो रहा होता है, तब वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में एक अनोखा उत्सव शुरू होता है.

16 श्रृंगार: शाम होते ही पुजारी भगवान शिव के शिवलिंग को एक सुंदर गोपी का रूप देते हैं.

साड़ी और आभूषण: भोलेनाथ को बाकायदा रेशमी साड़ी, लहंगा, चुनरी पहनाई जाती है. उन्हें नथ, बिंदी, काजल, मांग टीका और चूड़ियां पहनाकर 16 श्रृंगार से सजाया जाता है.

मुरली और मुस्कान: उनके इस दिव्य गोपी रूप के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और संध्या आरती में ‘गोपेश्वर रूप’ के जयकारे गूंज उठते हैं.

शिवजी क्यों बने गोपी?

गोपेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानने के बाद आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कैलाशपति को एक गोपी का रूप क्यों धारण करना पड़ा? इसके पीछे द्वापर युग की एक बेहद मनमोहक पौराणिक कथा है:

पौराकिण कथा के अनुसार एक बार शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना तट पर ‘महारास’ लीला रचा रहे थे. इस महारास में प्रवेश करने की अनुमति केवल श्री राधा जी और गोपियों को ही थी. पुरुष भाव वाले किसी भी जीव का वहां प्रवेश वर्जित था. भगवान शिव को जब इस महारास की सूचना मिली, तो उनके मन में भी श्री कृष्ण की इस अलौकिक लीला का साक्षी बनने की तीव्र इच्छा जागी. वे तुरंत कैलाश से वृंदावन पहुंचे.

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जब शिवजी ने महारास में प्रवेश करना चाहा, तो द्वार पर देवी यमुना ने उन्हें रोक दिया और कहा, ‘हे प्रभु! इस रास मंडल में प्रवेश केवल गोपी भाव से ही संभव है. पुरुष रूप में कोई भी अंदर नहीं जा सकता.’ श्री कृष्ण की भक्ति और रास दर्शन की व्याकुलता में महादेव ने जरा भी संकोच नहीं किया. उन्होंने मानसी गंगा में डुबकी लगाई और भगवती ललिता देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया. जब वे सजी-धजी गोपी बनकर रास मंडल में पहुंचे, तो अंतर्यामी श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया. श्रीकृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने महादेव का स्वागत करते हुए कहा- ‘आइए, गोपेश्वर!’ उसी दिन से भगवान शिव का नाम वृंदावन में ‘गोपेश्वर महादेव’ पड़ा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.