Gopeshwar Mahadev Temple Vrindavan Where Bholenath Is Present In The Form Of Gopi Know The Story

श्रीकृष्ण की नगरी में है भगवान शिव का अद्भुत मंदिर...जहां गोपी के रूप में विराजमान हैं स्वंय भोलेनाथ

Gopeshwar Mahadev Temple: देवो के देव महादेव के कई अवतारों के बारे में आपने सुना व पढ़ा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने एक बार गोपी का भी रूप धारण किया था? कहते हैं कि महादेव को लीलाधर सर्वप्रिय हैं और उनके प्रेम के अधीन होकर ही महादेव एक बार गोपी भी बन गए थे. इसका प्रमाण भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में देखने को मिलता है. यहां भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां भगवान शिव स्वंय गोपी के रूप में विराजमान हैं.

कहां स्थित है शिवजी का यह अनोखा मंदिर?

मथुरा-वृंदावन के कण-कण में श्रीकृष्ण की लीलाएं बसी हैं और हर जगह से एक बेहद ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है. यहां एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां देवाधिदेव महादेव स्वयं गोपी बनकर विराजमान हैं. जिसका नाम गोपेश्वर महादेव मंदिर है जो कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का अनोखा प्रतीक है. उत्तर प्रदेश सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट के अनुसार, गोपेश्वर महादेव मंदिर उस दिव्य क्षण का साक्षी है जब भगवान शिव ने श्रीकृष्ण की महारास लीला में शामिल होने के लिए गोपी रूप धारण किया.

पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण शरद पूर्णिमा की रात राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाते थे. देवो के देव महादेव भी इस रास को देखना चाहते थे और इसका आनंद लेना चाहते थे. लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इस रास में पुरुष शामिल नहीं हो सकते थे और इसलिए जब शिव जी रास देखने जा रहे थे तो वृंदा देवी ने उन्हें रोक दिया. तब झिझक को त्यागकर महादेव भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन हो गए. फिर उन्होंने पवित्र यमुना में स्नान किया और एक सुंदर गोपी के रूप में प्रकट हुए. श्री कृष्ण उनके इस सखी भाव को पहचान लिए और प्रसन्न होकर उन्हें ‘गोपेश्वर’ नाम दिया. उसी दिव्य लीला के स्मरण में आज गोपेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग गोपी स्वरूप में पूजे जाते हैं.

इस मंदिर में आज भी भगवान शिव गोपी के रूप में विराजमान हैं और सुबह के समय शिवलिंग का पूजन होता है. लेकिन शाम को मंदिर का श्रृंगार गोपी भाव में किया जाता है, जिसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, फूलों की माला और घाघरा-चोली समेत सोलह श्रृंगार के सामान दिखते हैं. यह दृश्य भक्तों को अलौकिक अनुभूति देता है और मन को शांति, हृदय को प्रेम तथा आत्मा को वैराग्य प्रदान करता है. गोपेश्वर महादेव मंदिर यमुना नदी के किनारे वंशी वट के पास स्थित है. यह वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है.

कथा के अनुसार, गोपेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भगवान कृष्ण के वंशज व्रजनाभ ने की थी. यहां पूजा करने वाली गोपियां ब्रज भूमि में कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना करती थीं. मंदिर प्रकृति की पुरुष और स्त्री शक्ति के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है. कल्चरल डिपार्टमेंट के अनुसार, गोपेश्वर महादेव मंदिर केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि प्रेम की अनुभूति का केंद्र है. यहां का शांत वातावरण, प्राचीन स्थापत्य कला और प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे हृदय से संवाद करती है. यहां आकर श्रद्धालु वृंदावन के रस में विलीन हो जाते हैं. शरद पूर्णिमा पर गोपेश्वरनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होती है और भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

