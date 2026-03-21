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Govardhan Parvat Kalyug Mystery Truth

क्या कलयुग के अंत तक गायब हो जाएगा गोवर्धन पर्वत? क्या है इस पर्वत की महिमा, जानिए क्या कहते हैं शास्त्र

ब्रजभूमि का गोवर्धन पर्वत सदियों से आस्था, भक्ति और रहस्य का केंद्र रहा है. इस बार इसे लेकर चर्चा और बढ़ गई है क्योंकि राष्ट्रपति भी व्यक्तिगत रूप से गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए वृंदावन पहुंचीं हैं. लेकिन इसके साथ ही एक सवाल हर भक्त के मन में उठता है क्या यह पर्वत कलयुग के अंत तक पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा?

(Ai Generated Image)

ब्रजभूमि का गोवर्धन पर्वत सदियों से आस्था, भक्ति और रहस्य का केंद्र रहा है. हाल के समय में एक सवाल बार-बार उठता है क्या यह पर्वत कलयुग के अंत तक पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा? कुछ लोग इसे शास्त्रों से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे लोक-मान्यता मानते हैं. ऐसे में जरूरी है कि इस विषय को धर्मग्रंथों और परंपराओं के आधार पर समझा जाए.

श्रीकृष्ण की लीला और पर्वत की दिव्यता

गोवर्धन केवल पर्वत नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है. श्रीमद्भागवत महापुराण में दशम स्कंध में बताया गया है कि जब इंद्र देव ने अपने अहंकार में आकर ब्रज पर प्रलयंकारी वर्षा की, तब श्रीकृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की. इस घटना के बाद गोवर्धन को जीवित भगवान माना जाने लगा, जिसकी आज भी परिक्रमा और पूजा से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है.

भागवत, स्कंद पुराण और गर्ग संहिता में गोवर्धन की महिमा

स्कंद पुराण के ब्रज खंड में गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा का महत्व बताया गया है. वहीं गर्ग संहिता में भी इसे दिव्य और भगवान से जुड़ा हुआ बताया गया है. इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोवर्धन केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति का जीवित प्रतीक है.

लोक-विश्वास और संत परंपरा में गोवर्धन का घटना

ब्रज क्षेत्र में यह मान्यता प्रचलित है कि गोवर्धन पर्वत पहले बहुत विशाल था और समय के साथ धीरे-धीरे छोटा हो रहा है. कई स्थानीय लोग और संत यह दावा करते हैं कि पुराने समय में इसकी ऊंचाई और विस्तार कहीं अधिक था. इसी अनुभव और विश्वास के आधार पर यह धारणा बनी कि कलयुग के अंत तक यह पूरी तरह अदृश्य हो सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बातें शास्त्रों में नहीं मिलती, बल्कि लोक-मान्यता और संत परंपरा का हिस्सा हैं.

भक्ति का दृष्टिकोण: गोवर्धन केवल आकार नहीं

धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन को “जीवित देवता” माना जाता है. भक्त इसे केवल भौतिक पर्वत के रूप में नहीं, बल्कि भगवान की लीला और दिव्यता का प्रतीक मानते हैं. किसी भी परिवर्तन को भक्त भगवान की लीला के रूप में देखते हैं और यही आस्था गोवर्धन को विशेष बनाती है. उनके लिए सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं कि पर्वत घट रहा है या नहीं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उसमें आज भी श्रीकृष्ण का वास माना जाता है.

क्या है शास्त्र और लोक-मान्यता की सच्चाई

गोवर्धन पर्वत के अदृश्य होने की बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती. शास्त्र जहां इसकी दिव्यता और महिमा को स्थापित करते हैं, वहीं आस्था इसे जीवित और परिवर्तनशील रूप में देखती है. इस संतुलन के कारण ही गोवर्धन का रहस्य आज भी जीवित है और यह भक्तों के लिए हमेशा आकर्षक और चमत्कारी बना हुआ है.

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गोवर्धन की दिव्यता आकार में नहीं, आस्था में बसती है

अंततः कहा जा सकता है कि गोवर्धन पर्वत का महत्व उसके आकार में नहीं, बल्कि उसमें बसती आस्था में है. भक्तों के लिए ये आज भी उतना ही जीवित और शक्तिशाली है, जितना द्वापर युग में था. चाहे पर्वत घटे, बढ़े या वैसा ही रहे,भक्ति की नजर में गोवर्धन हमेशा “साक्षात श्रीकृष्ण” ही रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.