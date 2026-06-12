कुंडली में ग्रह दोष कर रहे हैं परेशान? तो आज ही लगा लें घर में ये पौधे, टल जाएगी जीवन में आ रही हर विपदा

Grah Dosh Ke Upay: क्या आपकी जिंदगी में भी सब कुछ अचानक बिगड़ रहा है? बनते-बनते काम रुक रहे हैं, या बिना बात के घर में क्लेश हो रहा है? ज्योतिष शास्त्र की मानें तो ऐसा कई बार हमारी कुंडली में मौजूद ग्रहों के अशुभ प्रभाव की वजह से भी होता है. ऐसे में परेशान होने की बजाय आज ही अपने घर में कुछ चमत्कारी पौधे लगा लें जो कि न सिर्फ घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे, बल्कि राहु-केतु और शनि जैसे भारी ग्रहों के प्रकोप को भी शांत कर देंगे. आइए जानते हैं किस पौधे से चमकेगी आपकी किस्मत!
सूर्य ग्रह (आंकड़े का पौधा): ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में आंकड़े का पौधा लगाना शुभ माना गया है. आंकड़े का पौधा लगाने से न केवल सूर्य मजबूत होता है, बल्कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है और याददाश्त मजबूत होती है. सूर्य को मजबूत करने के लिए घर में लाल गुलाब या कनेर का पौधा भी लगाना शुभ होता है.
चंद्र ग्रह (पलाश का पौधा): चंद्र ग्रह के दोषों से बचने के लिए घर में पलाश का पौधा लगाना महत्वपूर्ण माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पलाश का पौधा चंद्र दोष के प्रभाव को कम करता है और इससे मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिलता है.
मंगल ग्रह (खैर का पौधा): मंंगल दोष से राहत पाने के लिए घर में खैर का पौधा लगाना चाहिए और इसका रोजाना पूजन करना चाहिए. कहते हैं कि खैर के पौधे का पूजन करने से मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कम होता है और चर्म रोग जैसे समस्या से भी निजात मिलता है.
बुध ग्रह (अपामार्ग का पौधा): अगर कोई बुध दोष से पीड़ित है तो उसे घर में अपामार्ग का पौधा लगाने की सलाह दी जाती है. बुध दोष के निगेटिवि प्रभवा को दूर करने के लिए इस पौधे को बहुत ही कारगार माना गया है.
बृहस्पति ग्रह (पीपल का पौधा): पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास माना गया है और कुंडली में गुरु दोष है तो पीपल की पूजा करने की सलाह दी जाती है. वैसे घर में पीपल का पेड़ लगाना वर्जित माना गया है इसलिए घर के आस-पास लगे पीपल के पेड़ की जड़ में जल देने से गुरु दोष का प्रभाव कम होता है. गुरु को मजबूत करने के लिए घर में केले या केल का पौधा लगाया जा सकता है.
शुक्र ग्रह (गूलर का पौधा): कुंडली में शुक्र दोष है तो गूलर का पौधा लगाना शुभ माना गया है. यह पौधा न सिर्फ शुक्र को मजबूत करता है, बल्कि पूर्व जन्म के दोषों से भी छुटकारा दिलाता है. शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए तुलसी का पौधा भी शुभ माना गया है.
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शनि ग्रह (शमी का पौधा): घर के मुख्य द्वार पर यदि शमी का पौधा लगाया जाए तो शनि दोष दूर होता है. शमी के पौधे का शनिवार के दिन पूजन अवश्य करना चाहिए. इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है और धन व बुद्धि में वृद्धि होती है.
राहु (दूर्वा): कुंडली में राहु दोष है तो घर में दूर्वा जरूर लगानी चाहिए. दूर्वा लगाने से राहु का अशुभ प्रभाव कम होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है. इसके अलावा राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए नीम को भी शुभ माना जाता है.
केतु (अश्वगंधा व कुशा): जिस व्यक्ति में कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है तो उसे अश्वगंधा या कुशा लगाने की सलाह दी जाती है. ये पौधे केतु के बुरे प्रभावों से बचाते हैं और मानसिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.