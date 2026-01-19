  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Gupt Navratri 2026 Ghatsthapna Shubh Muhurat Maa Durga Has Come On Elephant Know This Is Shubh Or Ashubh

Gupt Navratri 2026: हाथी पर सवार होकर आई हैं मां दुर्गा, जानिए क्या है माता रानी की इस सवारी का मतलब?

Gupt Navratri 2026: आज यानि 19 जनवरी से माघ माह के नवरात्रि आरंभ हो गए हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है. जिन्हें विशेषतौर पर तंत्र साधना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है.

Published date india.com Updated: January 19, 2026 10:54 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Gupt Navratri 2026: हाथी पर सवार होकर आई हैं मां दुर्गा, जानिए क्या है माता रानी की इस सवारी का मतलब?

Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है और साल में चार बार नवरात्रि आते हैं. ​इसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और दो बार गुप्त नवरात्रि होते हैं. आमतौर पर चैत्र व शारदीय नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. जबकि गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं. इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है. बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 19 जनवरी से माघ नवरात्रि यानि माघ माह के गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं. इस बार मां दुर्गा का धरती पर हाथी की सवारी के साथ आगमन हुआ है. नवरा​त्रि में मां दुर्गा की प्रत्येक सवारी के पीछे कोई न कोई शुभ व अशुभ संकेत छिपा होता है.

गुप्त नवरात्रि 2026 घटस्थापना का मुहूर्त

माघ माह के गुप्त नवरात्रि आज यानि 19 जनवरी से शुरू हुए हैं और 27 जनवरी को समाप्त होंगे. गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के साथ पूजा आरंभ की जाती है. बता दें कि घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबी 7 बजकर 14 मिनट से लेकर 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा जिसे घटस्थापना के लिए शुभ माना जाता है.

हाथी पर सवार होकर आई हैं मां दुर्गा

माघ माह के गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर पधारी हैं. बता दें कि मां दुर्गा की प्रत्येक सवारी आने वाले शुभ व अशुभ समय का संकेत देती है. मां की सवारी इस बात से तय होती है कि वह धरती पर किस दिन आ रही हैं. इस बार गुप्त नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रहे हैं और इसलिए मां दुर्गा की सवारी हाथी है.

हाथी की सवारी शुभ या अशुभ

गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बेहद ही शुभ संकेत है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब मां दुर्गा नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं तो यह समाज के मंगल का संकेत होता है. यह सवारी इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में देश-दुनिया में कुछ शुभ होगा और लोगों का मंगल होगा. हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है. इसका मतलब है कि आने वाला समय सुख-समृद्धि, तरक्की, शांति और खुशहाली लेकर आएगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.