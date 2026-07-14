Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिन के खास नियम

Ashadha Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का ही नहीं, बल्कि 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है. गुप्त नवरा​त्रि तंत्र-मंत्र, कठिन साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

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Gupt Navratri 2026

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब होंगे शुरू?

क्यों महत्वपूर्ण होते हैं गुप्त नवरात्रि?

गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की जाती है घटस्थापना

नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा के नियम

Ashadha Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्णव शुभ माना गया है, आमतौर पर हम साल में दो बार आने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जिन्हें बहुत धूमधाम और सामाजिक स्तर पर मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में इनके अलावा दो और बेहद खास और शक्तिशाली नवरात्रि भी आती हैं? इन्हें ‘गुप्त नवरात्रि’ कहा जाता है. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं जो कि तंत्र-मंत्र, कठिन साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. इस बार आषाढ़ गुप्त नवरा​त्रि पर बेहद ही खास संयोग बनने जा रहा है. आइए जानते हैं कब शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि और घटस्थापना का शुभ मुहूर्त.

आषाढ़ गुप्त नवरा​त्रि 2026 कब होंगे शुरू?

आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है और वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 15 जुलाई 2026, बुधवार को पड़ रही है. ऐसे में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026, बुधवार को शुरू होंगे और इनका समापन 22 जुलाई 2026, बुधवार के दिन होगा.

घटस्थापना का शुभ समय क्या है?

चैत्र और शारदीय नवरा​त्रि की तरह ही गुप्त नवरा​त्रि की शुरुआत भी घटस्थापना यानी कलश स्थापना के साथ की जाती है. 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ गुप्त नवरा​त्रि के दिन कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय सुबह 8 बजकर 2 मिनट है, इस समय पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके इस दौरान हर्षण योग का भी रहेगा. इस मुहूर्त को घटस्थापना के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है.

गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व

चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है. लेकिन गुप्त नवरात्रि में केवल मां दुर्गा की ही उपासना नहीं होती, बल्कि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है. इस दौरान गृहस्थ लोग घर में फैली नि​गेटिविटी का दूर करने के लिए पूजन करते हैं. वहीं अघोरी व तांत्रिक विशेष तंत्र-मंत्र, गुप्त विद्याओं और सिद्धिओं को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान विधि-विधान से उपासना करते हैं. कहा जाता है कि यदि कोई साधक पूरी श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का पूजन करता है तो जीवन में आ रहे सभी कष्ट पर परेशानियों जड़ से मिट जाते हैं.

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गुप्त नवरात्रि के नियम

गुप्त नवरात्रि के दौरान जातकों के लिए शास्त्रों में कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं और उनका पालन करना बेहद ही फलदायी होता है. गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. ये रंग सकारात्मकता का प्रतीक हैं और मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है.

गुप्त नवरात्रि में माता रानी का पूजन करते समय उन्हें गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए. इसके अलावा लौंग और अनार का भोग लगाना शुभ माना गया है. कहते हैं कि इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है.

यदि संभव हो तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान हवन या अनुष्ठान करवाने चाहिए. ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही मनासिक शांति भी प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.