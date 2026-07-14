Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिन के खास नियम

Ashadha Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्णव शुभ माना गया है, आमतौर पर हम साल में दो बार आने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जिन्हें बहुत धूमधाम और सामाजिक स्तर पर मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में इनके अलावा दो और बेहद खास और शक्तिशाली नवरात्रि भी आती हैं? इन्हें ‘गुप्त नवरात्रि’ कहा जाता है. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं जो कि तंत्र-मंत्र, कठिन साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर बेहद ही खास संयोग बनने जा रहा है. आइए जानते हैं कब शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि और घटस्थापना का शुभ मुहूर्त.
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है और वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 15 जुलाई 2026, बुधवार को पड़ रही है. ऐसे में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026, बुधवार को शुरू होंगे और इनका समापन 22 जुलाई 2026, बुधवार के दिन होगा.
चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी घटस्थापना यानी कलश स्थापना के साथ की जाती है. 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय सुबह 8 बजकर 2 मिनट है, इस समय पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके इस दौरान हर्षण योग का भी रहेगा. इस मुहूर्त को घटस्थापना के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है.
चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है. लेकिन गुप्त नवरात्रि में केवल मां दुर्गा की ही उपासना नहीं होती, बल्कि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है. इस दौरान गृहस्थ लोग घर में फैली निगेटिविटी का दूर करने के लिए पूजन करते हैं. वहीं अघोरी व तांत्रिक विशेष तंत्र-मंत्र, गुप्त विद्याओं और सिद्धिओं को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान विधि-विधान से उपासना करते हैं. कहा जाता है कि यदि कोई साधक पूरी श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का पूजन करता है तो जीवन में आ रहे सभी कष्ट पर परेशानियों जड़ से मिट जाते हैं.
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