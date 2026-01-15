Hindi Faith Hindi

Gupt Navratri 2026 Note Correct Date Of Gupt Navratri Ghatsthapna Shubh Muhurat And Know The Puja Vidhi

Gupt Navratri 2026: कब शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि? नोट करें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और जानें पूजा की विधि

Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में शारदीय और चैत्र नवरात्रि के अलावा दो बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं. इनका मुख्य उद्देश्य आत्मिक शुद्धि, साधना और मंत्र जाप करना है.

Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है और देशभर में इसे पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है. बता दें कि नवरात्रि साल में एक या दो बार नहीं, बल्कि चार बार आते हैं. जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा दो बार गुप्त नवरात्रि भी होते हैं. गुप्त नवरात्रि की बात करें तो पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में होती है. माघ नवरात्रि हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है इस नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य आत्मिक शुद्धि, साधना और मंत्र जाप माना गया है.

गुप्त नवरात्रि का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि के इस नौ दिवसीय पर्व में सच्चे मन से मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों का पूजन किया जाता है. कहते हैं कि मां दुर्गा की उपासना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. इसके साथ ही विशेष कामों में शीघ्र सफलता भी मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

कब शुरू होंगे गुप्त नवरात्रि?

साल 2026 में माघ माह के गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होकर 27 जनवरी तक चलेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी को देर रात 1 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन यानि 20 जनवरी को 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी को घटस्थापना के साथ होगी.

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

अन्य नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी घटस्थापना के साथ होती है. घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 14 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक है. इसके अलावा, अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक भी घटस्थापना की जा सकती है. साधक अपनी सुविधा के अनुसार इस समय में कलश स्थापना कर नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं.

गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. यह योग दिन में 11 बजकर 52 मिनट से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगा. इस दिन मां दुर्गा की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और जीवन की हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है. इस नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य केवल देवी की पूजा ही नहीं, बल्कि एकांत साधना, मंत्र जाप और ध्यान भी है. कहा जाता है कि शांत और निजी साधना अधिक प्रभावशाली और फलदायी होती है.

गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि

माघ गुप्त नवरात्रि में नौ दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है. पहले दिन मां काली, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन मां त्रिपुरसुंदरी, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी, पांचवें दिन मां छिन्नमस्तिका, छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी, सातवें दिन मां धूमावती, आठवें दिन मां बगलामुखी, नौवें दिन मां मातंगी और दसवें दिन मां कमला की आराधना की जाती है. इस दौरान रोजाना माता रानी की उपासना करना, कथा पढ़ना व आरती करना फलदायी होती है. मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिन यदि भक्त संयम, उपवास और साधना का पालन करते हैं तो मन व आत्मा की शुद्धि होती है.

