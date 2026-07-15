Guru Ast 2026: देवगुरु बृहस्पति अस्त, 15 जुलाई से 9 अगस्त तक संभलकर रहें ये राशियां! बाजार और रिश्तों में मचेगा तहलका

Guru Ast 2026: 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अस्त रहने वाले हैं. गुरु के अस्त होने से शेयर बाजार, सोने के दाम और आपके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? जानें ज्योतिषाचार्य राकेश मोहन गौतम सभी राशियों का हाल और उपाय.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 15, 2026, 11:30 AM IST
GURU AST
Guru Ast 2026: देवगुरु बृहस्पति के अस्त
  • आज 15 जुलाई से कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति.
  • 9 अगस्त 2026 तक रहेगा गुरु का अस्त काल, बाजार में मचेगी हलचल.
  • सोने की कीमतों और शेयर मार्केट में आ सकता है भारी उतार-चढ़ाव.
  • वैवाहिक जीवन और पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका.

Guru Ast 2026: ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ और कल्याणकारी माने जाने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति आज यानी 15 जुलाई 2026 से कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं. सूर्य के बेहद नजदीक आने के कारण गुरु की शक्तियां कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाएंगी. ग्रहों का यह बड़ा फेरबदल 9 अगस्त 2026 तक रहने वाला है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, गुरु भले ही कम समय के लिए अस्त हो रहे हैं, लेकिन अपनी उच्च राशि में होने के कारण इनका यह अस्त काल देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर आम इंसान के निजी जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा. जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश मोहन गौतम का इस पर क्या कहना है.

शेयर बाजार और सोने की कीमतों में मचेगी हलचल

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देवगुरु बृहस्पति को धन, ज्ञान, सोने और वित्तीय मामलों का कारक माना जाता है. इनके अस्त होते ही आर्थिक मोर्चे पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है:

बाजार का हाल: शेयर मार्केट में इस अवधि के दौरान भारी उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता का माहौल बन सकता है.

सोना और महंगाई: सोने की कीमतों में तेजी से बदलाव आ सकता है और वैश्विक स्तर पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है.

रिश्तों में तनाव: गुरु वैवाहिक जीवन और संतान सुख के भी कारक हैं. इनके कमजोर होने से लोगों की मैरिड लाइफ में आपसी तालमेल की कमी और विवाद देखने को मिल सकते हैं.

सभी 12 राशियों पर असर और उनके सरल उपाय

मेष राशि: चतुर्थ भाव में गुरु का अस्त होना भूमि, भवन और वाहन सुख देगा. पुराना कर्ज चुकाने में आसानी होगी.

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केले के पेड़ पर हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें.

वृषभ राशि: तीसरे भाव में गोचर से व्यापार में धन लाभ के योग हैं. आय के नए स्रोत खुलेंगे और योजनाएं सफल होंगी.

उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और केले के पेड़ की गीली मिट्टी मस्तक पर लगाएं.

मिथुन राशि: प्राचीन ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव में प्रभाव से अटका हुआ धन वापस मिलेगा. अधिकारियों के सहयोग से नौकरी में स्थिति मजबूत होगी.

उपाय: गुरुवार की शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पीले फलों का दान करें.

कर्क राशि: आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गुरु उच्च के होकर ‘हंस राजयोग’ बना रहे हैं. करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखें.

उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु के दर्शन करें.

सिंह राशि: द्वादश भाव में गुरु होने से खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. नई नौकरी के योग हैं.

उपाय: चने की दाल का दान करें. गुरुवार को काले कपड़े में काले तिल बांधकर सिर से उतारकर पीपल के नीचे रखें.

कन्या राशि: 11वें भाव में गुरु का होना वैवाहिक विवादों को शांत करेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, अटकी हुई डिग्री या सर्टिफिकेट मिल सकते हैं.

उपाय: गुरुवार के दिन पानी में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करें.

तुला राशि: दशम भाव में गोचर से नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. भूमि से लाभ होगा.

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और वहां हल्दी की 2-3 साबित गांठें चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: भाग्य भाव में गुरु का गोचर आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और काम की तारीफ होगी.

उपाय: गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल दान करें.

धनु राशि: अष्टम भाव में गुरु का अस्त होना स्वास्थ्य के मोर्चे पर चिंता बढ़ा सकता है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी व्यावसायिक योजनाएं गुप्त रखें.

उपाय: केले के पेड़ की जड़ में हल्दी, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें.

मकर राशि: सप्तम भाव में गोचर से पार्टनरशिप के कामों में शानदार सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे.

उपाय: गुरुवार का व्रत रखें और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें.

कुंभ राशि: छठे भाव में गुरु का प्रभाव मिलाजुला रहेगा. व्यापार में प्रगति होगी, लेकिन निवेश में रिस्क न लें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और खान-पान का ध्यान रखें.

उपाय: चावल के साथ हल्दी का दान करें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

मीन राशि: पंचम भाव में गुरु का होना शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए बंपर लाभ लेकर आ सकता है. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा.

उपाय: किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें और शाम को विष्णु मंदिर जरूर जाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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