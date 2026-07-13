Guru Asta 2026: गुरु अस्त के 30 दिन, शादी ही नहीं, भूलकर भी न करें ये 9 काम...वरना अटक सकते हैं बनते काम

Guru Asta 2026: देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे. जानिए गुरु अस्त के दौरान किन 9 कामों से बचने की सलाह दी जाती है, क्या करना शुभ माना जाता है और इस अवधि का धार्मिक महत्व.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 13, 2026, 1:05 PM IST
GURU AST
Guru Asta 2026: 14 जुलाई से 13 अगस्त तक भूलकर भी न करें ये 9 काम

Guru Asta 2026: 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे अस्त. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कई मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है. जानिए किन 9 कामों से दूरी बनाना शुभ माना जाता है.

वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, संतान और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. जब बृहस्पति सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाते हैं तो उनकी यह अवस्था गुरु अस्त कहलाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान गुरु का शुभ प्रभाव कमजोर हो जाता है, इसलिए कई मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं निकाले जाते. साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई से 13 अगस्त तक अस्त रहेंगे. लगभग 30 दिनों तक रहने वाली इस अवधि में नए शुभ कार्यों की शुरुआत करने के बजाय पूजा-पाठ, दान और आध्यात्मिक साधना पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है हालांकि यह पूरी तरह धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. दैनिक जीवन के जरूरी काम, नौकरी, पढ़ाई, इलाज और यात्रा जैसे कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं.

और पढ़ें: Guru Gochar 2026: 18 जून को घर लाएं 1 गुप्त चीज! कंगाल को भी धनवान बना सकता है गुरु-पुष्य का यह संयोग

  1. विवाह से बचने की सलाह

देवगुरु बृहस्पति को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है इसलिए गुरु अस्त के दौरान विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं निकाले जाते. मान्यता है कि गुरु उदय होने के बाद संपन्न होने वाले विवाह अधिक शुभ फल देने वाले माने जाते हैं.

  1. सगाई या रिश्ता तय न करें

यदि विवाह संबंध की शुरुआत करनी हो या सगाई का कार्यक्रम तय करना हो, तो ज्योतिषाचार्य सामान्यतः गुरु अस्त समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं. शुभ समय में तय किए गए रिश्ते अधिक मंगलकारी माने जाते हैं.

  1. गृह प्रवेश टालें

नए घर में प्रवेश करना भी मांगलिक कार्यों में शामिल है इसलिए गुरु अस्त के दौरान गृह प्रवेश का आयोजन करने से बचने की परंपरा है इसके लिए गुरु उदय के बाद शुभ मुहूर्त देखा जाता है.

GURU AST

Guru Asta 2026: देवगुरु बृहस्पति 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे

  1. नया कारोबार शुरू करने से बचें

नई दुकान, कंपनी, स्टार्टअप, ऑफिस या किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी इस अवधि में टालने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि शुभ समय में शुरू किया गया कारोबार लंबे समय तक स्थिर रहता है.

  1. मुंडन, जनेऊ और अन्य संस्कार न कराएं

मुंडन, उपनयन (जनेऊ), नामकरण और कई अन्य वैदिक संस्कारों के लिए भी शुभ मुहूर्त आवश्यक माना जाता है. गुरु अस्त के दौरान ये संस्कार सामान्यतः नहीं कराए जाते.

  1. घर, जमीन या वाहन की खरीदारी टालें

हालांकि जरूरत पड़ने पर कोई भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर, प्लॉट, फ्लैट, वाहन या अन्य बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए गुरु उदय के बाद का समय अधिक शुभ माना जाता है.

  1. बड़े धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत न करें

भागवत कथा, यज्ञ, हवन, मंदिर स्थापना या अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों की शुरुआत भी गुरु अस्त के दौरान नहीं की जाती. इन कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की परंपरा है.

  1. बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें

कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि लंबी अवधि के बड़े निवेश या महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले शुभ समय में लेना बेहतर होता है हालांकि निवेश का निर्णय हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति और वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर ही लेना चाहिए.

  1. किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें

नई शिक्षा, नया संस्थान, महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय या किसी बड़े प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत भी कई लोग गुरु उदय के बाद करना पसंद करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इससे कार्य में सकारात्मकता बनी रहती है.

गुरु अस्त में क्या करना शुभ माना जाता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरु अस्त की अवधि में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना शुभ माना जाता है. इस दौरान ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र का जाप, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, केले या अन्य पीले फलों का दान करना लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा गुरुजनों का सम्मान, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग और जरूरतमंदों की सहायता करना भी पुण्यदायी माना गया है. नौकरी, पढ़ाई, परीक्षा, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा के जरूरी कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.