60 साल बाद महासंयोग! पुरुषोत्तम मास के आखिरी 11 दिन, आने वाले 2 गुरुवार चुपचाप कर लें ये उपाय, बदल जाएगी जिंदगी!

Purushottam Maas Maha Sanyog: ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बना है जो हमारी और आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है. जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत के मुताबिक, देवगुरु बृहस्पति का अपनी सबसे उच्च और शक्तिशाली राशि यानी कर्क में प्रवेश करना और साथ में भगवान विष्णु का प्रिय ज्येष्ठ अधिकमास चलना ऐसा अद्भुत संयोग इससे पहले 60 साल पहले यानी साल 1966 में देखा गया था.
अब इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के सिर्फ आखिरी 11 दिन बचे हैं! एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि विदा होते हुए इस महीने के जो आखिरी 2 गुरुवार हैं, वो बंद किस्मत के ताले खोलने वाले महा-मुहूर्त हैं. अगर आपके जीवन में धन की किल्लत है, तरक्की रुकी है या शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो समय हाथ से निकलने से पहले आने वाले इन दो गुरुवार को ये 3 विशेष उपाय चुपचाप कर लें.
उपाय 1: ‘केले के वृक्ष’ का विशेष जल उपाय (कर्ज मुक्ति और धन लाभ के लिए)
विधि: एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, इन दोनों गुरुवार को सुबह स्नान के बाद पीतल के लोटे में जल लें. उसमें थोड़ी सी हल्दी, गुड़, चने की दाल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें.
महत्व: यह जल केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें और वहीं बैठकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. उच्च के गुरु और जाते हुए अधिकमास का यह उपाय सीधे धन आगमन के रास्ते खोलता ह
उपाय 2: पुरुषोत्तम मास का ‘महा-दान’ (भाग्य्योदय और सुख-समृद्धि के लिए)
विधि: चूंकि यह महीना साक्षात नारायण को समर्पित है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर इन आखिरी दो गुरुवार को पीली वस्तुओं के दान की सलाह देते हैं.
सामग्री: किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को चने की दाल, पीला कपड़ा, केला या हल्दी दान करें. 60 साल बाद आए इस संयोग के अंतिम दिनों में किया गया दान कभी न खत्म होने वाला (अक्षय) फल देता है.
उपाय 3: मुख्य द्वार पर ‘हल्दी का स्वस्तिक’ (नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश)
विधि: गुरुवार की शाम को गंगाजल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ ‘स्वस्तिक’ का चिह्न बनाएं.
फायदा: एस्ट्रोलॉजिकल नजरिए से, जाते-जाते पुरुषोत्तम मास का आशीर्वाद और उच्च के गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ऐसी बरकत लाएगी कि नकारात्मक शक्तियां दूर भागेंगी.
सावधान! एस्ट्रोलॉजर की विशेष सलाह
एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत ने विशेष रूप से सचेत किया है कि गुरु इस समय अपनी सर्वोच्च शक्ति में हैं और अधिकमास के अंतिम दिन चल रहे हैं इसलिए इन दो गुरुवार को भूलकर भी किसी बुजुर्ग, गुरु या साधु-संत का अपमान न करें. घर में सात्विक माहौल रखें और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें.
60 साल बाद मिले इस मौके के अब सिर्फ 11 दिन शेष हैं, इसे हाथ से न जाने दें. इस महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें