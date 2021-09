Guru Ki Vakri Chaal: गुरु 22 सितंबर 2021 को कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यहा पर गुरु वक्री (Guru Ki Vakri Chaal) अवस्था में रहेंगे. ऐसे में गुरु के वक्री होने से कुछ राशियों को इसका लाभ भी मिलेगा. तो चलिए जानते हैं किन राशियों (Guru Ki Vakri Chaal Se In Rashiyon Ko Hoga Fayda)को मिलेगा इससे फायदाAlso Read - TVS Jupiter on Road Price in India 2021: बेहद कम कीमत पर मिल रहा है टीवीएस जुपिटर, जानें इसका ऑन रोड प्राइस, माइलेज और फीचर्स

कर्क राशि- पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी से रिश्ता मजचबूत होगा. कारोबार को आगके बढ़ाने के लिए नीतियां बना रहे हैं तो सफलता मिलेगी. इस दौरान किसी से बात करते समय सावधानी बरते व रना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है.

कन्या राशि- इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है. संतान पक्ष से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि- इस दौरान आपको कारोबार में फायदा होगा. कोई नया काम शुरू करने के लिए सम अच्छा है.छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे.

कुंभ राशि- इस दौरान कुंभ राशि के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इस दौरान जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.