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Guru Pradosh Vrat 2026 Kab Hai Note The Correct Date Shubh Muhurat And Puja Vidhi

Guru Pradosh Vrat 2026 Date: मई में कब है गुरु प्रदोष व्रत? नोट करें सही तारीख और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Guru Pradosh Vrat 2026 Date: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन यदि विधि—विधान से उनका पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं.

Guru Pradosh Vrat 2026

Guru Pradosh Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत व त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है और प्रदोष व्रत को मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है. प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन देवो के देव महादेव की पूजा होती है. कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन अगर महादेव की उपासना की जाए तो कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है. आइए जानते हैं कि मई में किस दिन रखा जाएगा प्रदोष और पूजा की सही विधि.

गुरु प्रदोष 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई 2026 को रात 11 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगी और 15 मई 2026 को सुबह 8 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत की डेट उदयातिथि के अनुसार नहीं, बल्कि प्रदोष काल के अनुसार तय होती है क्योंकि इस दिन प्रदोष काल यानि शाम के समय भगवान शिव का पूजन किया जाता है. ऐसे में मई के महीने में प्रदोष व्रत 14 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन गुरुवार पड़ रहा है इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत नाम दिया गया है.

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गुरु प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के दिन जातकों को भगवान शिव की पूजा के लिए 2 घंटे 5 मिनट का समय मिलेगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 4 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. इस दौरान विधि-विधान से भोलेनाथ का पूजन करें.

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बन रहा है मनोकामना पूर्ति योग

14 मई 2026, गुरु प्रदोष व्रत के दिन मनोकामना पूर्ति योग का भी निर्माण हो रहा है और यदि इस योग में देवो के देव महादेव का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. पंचांग के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि सुबह से लेकर देर रात तक रहेगा. इसे बेहद ही शुभ योग माना जाता है. इसके अलावा गुरु प्रदोष व्रत के दिन रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है जो कि सुबह से लेकर रात 10 बजकर 34 मिनट तक रहेगा.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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