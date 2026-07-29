EnglishHindi

Guru Purnima 2026: देव हों या दानव... गुरु तो गुरु हैं! जानिए क्यों पूजे जाते हैं बृहस्पति और शुक्राचार्य

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जानिए देवगुरु बृहस्पति और दानवगुरु शुक्राचार्य क्यों समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं. पढ़ें दोनों गुरुओं का धार्मिक महत्व, पौराणिक कथाएं और उनसे मिलने वाली जीवन की सीख.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 29, 2026, 3:04 PM IST
guru purnima 2026
guru purnima 2026
  • गुरु पूर्णिमा पर जानें देवगुरु बृहस्पति और दानवगुरु शुक्राचार्य का महत्व.
  • अलग पक्षों के गुरु होने के बावजूद दोनों को मिलता है समान सम्मान.
  • दोनों गुरुओं की शिक्षा, तपस्या और गुरु धर्म की रोचक कहानी.
  • शास्त्रों के अनुसार क्यों पूजनीय हैं बृहस्पति और शुक्राचार्य?

Guru Purnima 2026: भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल शिक्षक नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक माना गया है. यही कारण है कि सनातन परंपरा में कहा गया है- ‘गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः.’ गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी गुरु-शिष्य परंपरा को समर्पित है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर जहां लोग अपने जीवन के गुरु का सम्मान करते हैं, वहीं शास्त्रों में वर्णित उन दिव्य गुरुओं का भी स्मरण किया जाता है, जिन्होंने देवताओं और दानवों दोनों को ज्ञान का मार्ग दिखाया. इनमें सबसे प्रमुख हैं देवगुरु बृहस्पति और दानवगुरु शुक्राचार्य. एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे असुरों के. फिर भी दोनों भारतीय परंपरा में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं. इसकी वजह उनका पक्ष नहीं, बल्कि उनका ज्ञान, तप, धर्मपालन और गुरु के कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण है.

और पढ़ें: Guru Purnima 2026: जिनका कोई गुरु नहीं है, वे गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करें? जानिए शास्त्रों का जवाब

इसे भी पढ़ें: Chankya Guru Mantra: सफलता का अचूक गुरूमंत्र! चाणक्य ने एक श्लोक में दे दिया विद्यार्थी जीवन का पूरा ज्ञान

देवगुरु बृहस्पति कौन हैं?

पुराणों और महाभारत के अनुसार देवगुरु बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं. उन्हें वेदों, धर्मशास्त्र, यज्ञ-विधि, राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान का महान आचार्य माना गया है. इंद्र सहित सभी देवता किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले बृहस्पति से सलाह लेते थे. जब-जब देवताओं पर संकट आया, बृहस्पति ने उन्हें केवल युद्ध करने की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि धर्म, संयम, धैर्य और विवेक का मार्ग अपनाने की शिक्षा भी दी.

विष्णु पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में बृहस्पति को देवताओं का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताया गया है. वहीं महाभारत में भी उनके ज्ञान और नीति का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है. ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में गिना जाता है. इसे ज्ञान, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य और सम्मान का कारक माना जाता है. मान्यता है कि जिन लोगों पर बृहस्पति की कृपा होती है, उनके जीवन में विवेक, प्रतिष्ठा और समृद्धि का विस्तार होता है.

इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘शोऑफ’ की दुकान होते हैं ये मूलांक! जब तक स्टेटस का न पीट लें ढिंढोरा, नहीं आता इन्हें चैन

दानवगुरु शुक्राचार्य कौन थे?

शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र माने जाते हैं. उनका एक नाम उशनाचार्य भी है. वे असुरों के गुरु थे, लेकिन उनकी विद्वता और तपस्या का सम्मान स्वयं देवता भी करते थे. भागवत पुराण, वामन पुराण और अन्य ग्रंथों में शुक्राचार्य का विस्तृत वर्णन मिलता है.

पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी. इस विद्या के बल पर वे युद्ध में मारे गए असुरों को पुनर्जीवित कर देते थे. यही कारण था कि देवताओं के लिए असुरों को परास्त करना आसान नहीं होता था.

शुक्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के प्रति अत्यंत समर्पित गुरु भी थे. उन्होंने असुरराज बलि को न्यायपूर्ण शासन, दान और सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह दी. श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित वामन अवतार की कथा में भी शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी थी कि वामन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं. इसके बावजूद जब राजा बलि ने अपना वचन निभाने का निर्णय लिया, तब शुक्राचार्य ने भी अपने गुरु धर्म का पालन किया.

दोनों गुरुओं में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

बृहस्पति और शुक्राचार्य की भूमिका अलग-अलग थी. बृहस्पति देवताओं को धर्म और लोककल्याण का मार्ग दिखाते थे, जबकि शुक्राचार्य असुरों के हितों की रक्षा करते थे. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि एक पूरी तरह सही और दूसरा पूरी तरह गलत था.

सनातन धर्म का दर्शन कहता है कि गुरु का मूल्य उसके शिष्यों से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और आचरण से तय होता है. बृहस्पति ने देवताओं के हित में कार्य किया तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों के प्रति निष्ठा निभाई. दोनों ने कभी अपने गुरु धर्म से समझौता नहीं किया.

इसे भी पढ़ें: Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs: सावन में चमकेगी इन राशियों की किस्मत, महादेव बरसाएंगे विशेष कृपा

शास्त्र क्यों बताते हैं दोनों को पूजनीय?

हिंदू धर्म में गुरु का अर्थ केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि शिष्य के जीवन का निर्माण करना भी है. बृहस्पति ने देवताओं को धर्म, विवेक और संयम की शिक्षा दी, जबकि शुक्राचार्य ने असुरों को संगठन, रणनीति, आत्मबल और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया.

इसीलिए शास्त्र दोनों को सम्मान देते हैं. ज्ञान किसी एक पक्ष की संपत्ति नहीं होता. वह जिस किसी के पास हो और जो उसका सदुपयोग करना सिखाए, वह गुरु कहलाने योग्य है. यही कारण है कि आज भी धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिष और पौराणिक परंपराओं में बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों का समान आदर किया जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर क्या सीख मिलती है?

गुरु पूर्णिमा केवल पूजा या अनुष्ठान का पर्व नहीं है. यह अपने जीवन में ज्ञान, अनुशासन और संस्कारों के महत्व को समझने का अवसर भी है. इस दिन लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और महर्षि वेदव्यास सहित सभी महान गुरुओं का स्मरण करते हैं.

देवगुरु बृहस्पति हमें धर्म, सत्य, विवेक और सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं. वहीं दानवगुरु शुक्राचार्य अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, कठिन तपस्या, गहन अध्ययन और शिष्य के प्रति समर्पण का संदेश देते हैं. दोनों यह सिखाते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो अपने ज्ञान से समाज और अपने शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करे.

गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ज्ञान कभी पक्षपात नहीं करता. देवताओं के गुरु बृहस्पति हों या दानवों के गुरु शुक्राचार्य, दोनों ने अपने-अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में दोनों का सम्मान समान श्रद्धा से किया जाता है. गुरु का महत्व उसके अनुयायियों से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र, तप और जीवन मूल्यों से तय होता है. यही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता और गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश भी है.

इसे भी पढ़ें: Kanwar Yatra Rahasya: कांवड़िए क्यों डरते हैं इस खास पेड़ से? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.