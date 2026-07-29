Guru purnima 2026: गुरुमंत्र क्या है... इसे किसी को बताना सही है या नहीं? क्या हर शिष्य को अलग कान में अलग मंत्र देते हैं गुरु

Guru Mantra Ka Rahsya: गुरुमंत्र क्या होता है, इसका जीवन में क्या महत्व है और इसे गुप्त क्यों रखा जाता है? जानिए गुरुमंत्र से जुड़े सभी सवालों के जवाब और इस पर क्या कहते हैं हमारे ग्रंथ.

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Guru purnima 2026: गुरुमंत्र क्या होता है, इसे गुप्त क्यों रखा जाता है और क्या हर व्यक्ति के लिए अलग गुरुमंत्र होता है? जानिए शास्त्रों की मान्यता, गुरु दीक्षा का महत्व और जरूरी नियम.

गुरुमंत्र क्या होता है और इसका आध्यात्मिक महत्व.

गुरुमंत्र को गुप्त रखने की शास्त्रीय मान्यता.

क्या हर व्यक्ति के लिए अलग होता है गुरुमंत्र?

गुरुमंत्र लेने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए?

Guru Mantra Ka Rahsya: भारतीय सनातन परंपरा में गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र, गहरा और मार्गदर्शक माना गया है. जीवन के हर मोड़ पर सही राह चुनने और कठिनाइयों से पार पाने के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया गया है, और इसी आध्यात्मिक रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है गुरुमंत्र.

अक्सर लोगों के मन में गुरुमंत्र को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं कि आखिर यह क्या होता है, इसे गुप्त क्यों रखा जाता है और क्या यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है? आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं.

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क्या होता है गुरुमंत्र और शास्त्र क्या कहते हैं?

सनातन ग्रंथों के अनुसार, गुरुमंत्र केवल कुछ शब्दों का उच्चारण या रटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वह आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना है जो एक गुरु अपने शिष्य को जीवन की सही दिशा दिखाने, मानसिक शांति पाने और आत्म-कल्याण के लिए प्रदान करते हैं.

गुरुगीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः” – यानी गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं. गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र ही ‘गुरुमंत्र’ कहलाता है, जो भवसागर से पार लगाने की नौका है.

इसे गुरु और शिष्य के बीच का पहला और सबसे गोपनीय संवाद माना जाता है, जो शिष्य के भीतर की सोई हुई सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है.

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जीवन में कितना जरूरी है गुरुमंत्र?

विभिन्न उपनिषदों और ग्रंथों में बिना गुरु के ज्ञान को अधूरा बताया गया है. मुण्डकोपनिषद और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु की शरण में जाना और उनसे दीक्षा (मंत्र) लेना अनिवार्य है.

मानसिक स्थिरता और दिशा: जिस प्रकार बिना नेविगेशन के जहाज समुद्र में भटक जाता है, उसी प्रकार बिना उचित मार्गदर्शन के जीवन का मार्ग भ्रमित हो सकता है. गुरुमंत्र साधक को नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव से बचाता है.

क्या हर व्यक्ति के लिए अलग होता है गुरुमंत्र?

शास्त्रों के अनुसार, दीक्षा देते समय गुरु शिष्य की पात्रता, उसकी प्रकृति, उसकी राशि और उसकी आध्यात्मिक योग्यता को परखते हैं. ज्योतिष और तंत्र ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि हर व्यक्ति की ऊर्जा और चक्र अलग-अलग प्रकार के होते हैं इसलिए, योग्य गुरु अपने शिष्य के स्वभाव और उसकी ग्रह-दशा या मानसिक स्थिति के अनुसार ही उपयुक्त बीज मंत्र का चयन करते हैं. हालांकि, कुछ विशेष संप्रदायों या पंथों में सभी शिष्यों को एक ही कुल-मंत्र या इष्ट मंत्र देने की भी परंपरा रही है.

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गुरुमंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है?

पारंपरिक रूप से और योग शास्त्रों के अनुसार गुरुमंत्र को अत्यंत गोपनीय (गुप्त) रखने का विधान है. इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण हैं

ऊर्जा का संरक्षण: ग्रंथों में माना गया है कि मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ऊर्जा साधक के भीतर भंडारित होती है. यदि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए, तो ऊर्जा का क्षय (Energy Leak) हो जाता है और मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है.

अहंकार का त्याग: गुप्त रूप से साधना करने से मन में दिखावे की भावना नहीं आती. शास्त्र कहते हैं कि जो साधना और मंत्र जितने गुप्त रखे जाते हैं, उनका फल उतना ही अनंत और तीव्र मिलता है.

गुरुमंत्र एक ऐसी आध्यात्मिक कुंजी है जो जीवन के हर संकट को दूर करने की क्षमता रखती है. यह केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो एक शिष्य अपने गुरु के प्रति रखता है. शास्त्रों के अनुसार, सही नियमों, श्रद्धा और गोपनीयता के साथ किया गया इसका जाप जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.