Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर कब करें स्नान-दान और गुरु पूजा? जानिए शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

Guru Purnima 2026: आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. इस दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति आदर—सम्मान प्रकट करते हैं और इस दिन व्रत रखने का ​भी विधान है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/guru-purnima-2026-kab-hai-know-the-shubh-muhurat-of-snan-daan-and-importance-of-this-day-8486129/ Copy

Guru Purnima 2026

आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं गुरु पूर्णिमा और वेद व्यास पूर्णिमा.

गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था महर्षि वेद व्यास जी का जन्म.

29 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा वेद पूर्णिमा का पर्व.

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है. गुरु पूर्णिमा का पावन दिन हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले गुरुओं को समर्पित है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने चार वेदों की रचना की और महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, इसीलिए इसे ‘व्यास पूर्णिमा’ भी कहा जाता है. इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन मनाया जाएगा और दिन व्रत रखने के साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करना भी फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान-दान का शुभ मुहूर्त क्या है?

गुरु पूर्णिमा 2026 स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 5 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है और दान करना भी शुभ माना गया है. बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ होता है. पंचांग के अनुसार 29 जुालई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 17 मिनट से 4 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 43 मिनट से दोपहर 3 बजकर 37 मिनट तक विजय मुहूर्त बन रहा है.

और पढ़ें: Mulank Prediction: दिखावे से रहते हैं कोसों दूर! इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं असली Minimalist, सादगी होती है इनकी पहचान

गुरु पूर्णिमा का महत्व

हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिम का ​विशेष महत्व माना गया है. हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सही और गलत का अंतर समझाकर सही मार्ग दिखाते हैं. इस दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. गुरु पूर्णिमा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि गुरु-शिष्य के निस्वार्थ और पवित्र संबंध का प्रतीक है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन और उनका आदर अत्यंत आवश्यक है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.