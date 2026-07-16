Guru Purnima 2026: कब है गुरु पूर्णिमा? अभी से नोट कर लें सही तारीख, पूजा का शुभ समय और महत्व

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण त्योहार है. यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति अपना सम्मान, आदर और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. भारतीय परंपरा में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाता है. इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि आषाढ़ माह में कब है गुरु पूर्णिमा और पूजा का शुभ समय क्या है?
वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 6 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी और इस दिन स्नान—दान करना फलदायी माना जाता है. लेकिन स्पष्ट कर दें कि जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए 28 जुलाई 2026 को पूर्णिमा का व्रत रखना शुभ होगा, क्योंकि इस व्रत में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है.
पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह पूर्णिमा तिथि आती है और इस तरह साल में कुल 12 पूर्णिमा आती हैं. लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है. इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था. यह दिन हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है.
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गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और पूजन करते हैं. इस दिन भगवान गणेश व मां लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार 29 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 17 मिनट से लेकर 4 बजकर 49 मिनट तक रहेगा. दोपहर 2 बजकर 47 मिनट से दोपहर 3 बजकर 37 मिनट तक विजय मुहूर्त बन रहा है. संध्य काल मुहूर्त शाम 7 बजकर 14 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा.
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