Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा से पहले हर माता-पिता करें ये काम, इन 6 श्लोकों से बच्चों को सिखाएं गुरु की महिमा

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए सिखाएं गुरु महिमा के ये 6 सरल और छोटे श्लोक. माता-पिता आज ही शुरू करें ये काम.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 23, 2026, 4:37 PM IST
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Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा से पहले बच्चों को सिखाएं ये 6 सरल श्लोक, जानें अर्थ
  • संस्कार और संस्कृति: गुरु पूर्णिमा से पहले बच्चों को सिखाएं गुरु की महिमा.
  • 6 आसान श्लोक: बच्चों को याद कराने के लिए अर्थ सहित 6 सरल संस्कृत श्लोक.
  • माता-पिता का कर्तव्य: बच्चे के पहले गुरु होने के नाते दें सही मार्गदर्शन.
  • टीचर्स का सम्मान: बच्चों में शिक्षकों और बड़ों के प्रति कृतज्ञता की भावना जगाएं.

Guru Purnima 2026: सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व केवल अध्यापकों या गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन नहीं है, बल्कि यह अपने बच्चों में सही संस्कार और नैतिक मूल्यों का बीजारोपण करने का भी सबसे उत्तम अवसर है.

अक्सर कहा जाता है कि माता-पिता बच्चे के पहले गुरु होते हैं ऐसे में इस बार गुरु पूर्णिमा से पहले माता-पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को गुरु की महिमा और उनके प्रति सम्मान का भाव सिखाएं. आजकल की डिजिटल जीवनशैली में बच्चों को संस्कृत के 6 सरल श्लोकों के माध्यम से गुरु तत्व का महत्व आसानी से समझाया जा सकता है.

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यहां ऐसे ही 6 प्रभावशाली श्लोक दिए जा रहे हैं, जिन्हें हर माता-पिता को अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए.

  1. गुरु तत्व की सर्वोच्चता

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

सरल अर्थ: गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं. गुरु ही साक्षात ईश्वर का रूप हैं. ऐसे गुरुदेव को हमारा प्रणाम है.

  1. अज्ञानता से प्रकाश की ओर

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

सरल अर्थ: जिन्होंने ज्ञान रूपी रोशनी से हमारी आँखें खोलकर अज्ञान का अंधेरा दूर किया, उन गुरुदेव को मेरा नमन है.

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  1. सफलता का मूल मंत्र

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्।

मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा॥

सरल अर्थ: गुरु का ध्यान ही मूल है, गुरु के चरण ही पूजा हैं, गुरु के कहे शब्द ही मंत्र हैं और उनकी कृपा से ही सफलता मिलती है.

  1. संपूर्ण संसार का ज्ञान

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

सरल अर्थ: जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति में व्याप्त परम सत्य का ज्ञान कराया, उन श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम है.

  1. शांति और कल्याण के प्रतीक

ॐ नमः शिवाय गुरवे, सच्चिदानंद मूर्तये।

निष्प्रपंचाय शांताय, निरालंबाय तेजसे॥

सरल अर्थ: जो सत्य, ज्ञान और आनंद के रूप हैं, शांत हैं और सही राह दिखाते हैं, ऐसे गुरु को हमारा बारंबार नमन है.

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  1. गुरु कृपा से असंभव भी संभव

मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्॥

सरल अर्थ: जिनकी कृपा से बोलने में असमर्थ भी वक्ता बन जाता है और कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं, उन परम कृपालु गुरु की मैं वंदना करता हूं.

माता-पिता आज ही करें ये काम

प्रतिदिन एक श्लोक का अभ्यास: बच्चों पर दबाव डाले बिना रोज सुबह या रात को सोने से पहले एक श्लोक याद कराएं.

शिक्षकों के प्रति सम्मान जगाएं: बच्चों के सामने उनके टीचर्स की आलोचना न करें.

धन्यवाद कार्ड बनवाएं: गुरु पूर्णिमा पर बच्चों से उनके टीचर्स के लिए ‘थैंक यू कार्ड’ बनवाएं.

संस्कारों की नींव बचपन में ही रखी जाती है. इस गुरु पूर्णिमा पर अपने बच्चों को इन श्लोकों का उपहार दें और उन्हें एक संस्कारी नागरिक बनाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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