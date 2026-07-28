Kendra Drishti Rajyog 2026: गुरु पूर्णिमा पर बनेगा केंद्र दृष्टि राजयोग का शुभ संयोग, इन 3 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते

Guru Purnima 2026 पर शुक्र-मंगल का विशेष ग्रह संयोग और गुरु की केंद्र दृष्टि कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. जानिए किन 3 राशियों को करियर, धन और प्रतिष्ठा में लाभ मिलने की संभावना है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 28, 2026, 11:34 AM IST
Guru Purnima 2026
Guru Purnima 2026: शुक्र-मंगल के शुभ संयोग से इन 3 राशियों को मिल सकती है तरक्की
  • गुरु पूर्णिमा पर शुक्र-मंगल का विशेष ग्रह संयोग.
  • गुरु की केंद्र दृष्टि से बढ़ेगा शुभ प्रभाव.
  • मेष, कन्या और तुला राशि को मिल सकता है लाभ.
  • करियर, धन और प्रतिष्ठा में मिल सकते हैं नए अवसर.

Shukra Mangal Yog 2026: गुरु पूर्णिमा का पर्व सनातन परंपरा में गुरु के सम्मान और ज्ञान के महत्व का प्रतीक माना जाता है. इस बार यह पर्व 29 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा. धार्मिक महत्व के साथ-साथ इस दिन बनने वाली ग्रहों की स्थिति भी ज्योतिष प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के आसपास शुक्र और मंगल के बीच केंद्र दृष्टि का शुभ संयोग बनने जा रहा है. शुक्र को धन, सुख-सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में इन दोनों ग्रहों का विशेष संबंध कुछ राशियों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा के लिहाज से सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

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क्या होता है केंद्र दृष्टि योग?

वैदिक ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से केंद्र (चतुर्थ, सप्तम या दशम संबंध) में स्थित होकर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे केंद्र दृष्टि का शुभ संबंध माना जाता है. गुरु पूर्णिमा के आसपास शुक्र और मंगल के बीच ऐसा ही प्रभाव बनने की बात कही जा रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह संयोग आत्मविश्वास बढ़ाने, निर्णय क्षमता मजबूत करने और नए अवसर मिलने का संकेत दे सकता है. हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली और वर्तमान ग्रह दशा पर निर्भर करता है.

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गुरु पूर्णिमा पर क्यों माना जा रहा है खास?

29 जुलाई 2026 को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन कई शुभ ग्रह अनुकूल स्थिति में रहेंगे. गुरु पूर्णिमा स्वयं देवगुरु बृहस्पति को समर्पित पर्व है, इसलिए इस दिन बनने वाले शुभ ग्रह संयोग का महत्व और बढ़ जाता है. मान्यता है कि इस दिन गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा, दान और गुरुजनों का सम्मान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

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गुरु पूर्णिमा पर शुक्र-मंगल का विशेष ग्रह संयोग

इन 3 राशियों को मिल सकता है लाभ

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में नए सौदे होने और रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को मेहनत का अच्छा फल मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभ दे सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के लिए शुक्र स्वामी ग्रह होने के कारण यह समय अपेक्षाकृत शुभ माना जा रहा है. करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. आय बढ़ने के अवसर बनेंगे और परिवार में सुखद वातावरण रहने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है.

किन क्षेत्रों में दिख सकता है असर?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस ग्रह संयोग का प्रभाव नौकरी, व्यापार, शिक्षा, निवेश और वैवाहिक जीवन पर देखने को मिल सकता है. जिन लोगों के महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी योजना बनाकर ही कदम उठाना बेहतर माना जाता है.

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शुभ फल के लिए करें ये उपाय

गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें. गुरुजनों का आशीर्वाद लें और अपनी क्षमता के अनुसार पीली वस्तुओं, चने की दाल, हल्दी या केले का दान करें. शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद वस्तुओं का दान और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय शुभ ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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