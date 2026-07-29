Guru Purnima 2026: जिनका कोई गुरु नहीं है, वे गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करें? जानिए शास्त्रों का जवाब

Guru Purnima 2026: सनातन धर्म में गुरुओं को उच्च स्थान दिया गया है क्योंकि गुरु मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं और गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं को समर्पित है. इस दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति आदर-सम्मान प्रकट करते हैं.

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Guru Purnima 2026

गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व.

गुरु पूर्णिमा के दिन लोग करते हैं अपने गुरुओं की पूजा.

गुरुओं का जीवन में होता है विशेष व उच्च स्थान.

अगर गुरु नहीं है तो किसकी करें पूजा?

Guru Purnima 2026: आषाढ़ माह की पूर्णिमा ति​थि को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और पंचांग के अनुसार आज यानि 29 जुलाई 2026, बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करने का दिन है. सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ‘यदि हमने किसी को अपना भौतिक या प्रत्यक्ष गुरु नहीं बनाया है, तो हमें गुरु पूर्णिमा के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए?’

यदि गुरु नहीं है तो किसकी पूजा करें?

शास्त्रों में इस स्थिति का स्पष्ट और सुंदर समाधान दिया गया है. यदि आपका कोई मानव गुरु नहीं है, तो भी आप सनातन परंपरा के अनुसार जगतगुरु और आद्य गुरुओं का पूजन कर गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं.

जगतगुरु भगवान श्रीकृष्ण की पूजा

शास्त्रों में भगवान श्रीकृष्ण को ‘जगतगुरु’ माना गया है ‘कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।’ यदि आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप भगवान श्रीकृष्ण को ही अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं. श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में उन्होंने पूरे संसार को जीवन जीने और मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया है. गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप या राधा-कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीप जलाएं, उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें तथा गीता के किसी अध्याय का पाठ करें.

भगवान शिव (आदिगुरु) का पूजन

भगवान शिव को इस सृष्टि का पहला गुरु यानी आदिगुरु माना जाता है. योग और ज्ञान की समस्त विद्याएं भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई हैं. गुरु पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. मन में भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार करते हुए उनसे ज्ञान और विवेक की प्रार्थना करें.

महर्षि वेदव्यास जी की पूजा

गुरु पूर्णिमा का पर्व मूल रूप से महर्षि वेदव्यास जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं. वेदव्यास जी ने वेदों का विभाग किया, महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना की, वे समस्त मानव जाति के गुरु हैं. इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान करें. यदि आपके घर में कोई पवित्र ग्रंथ (जैसे श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण या महाभारत) है, तो उसे व्यास जी का प्रतीक मानकर उसका पूजन करें.

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भगवान दत्तात्रेय की पूजा

त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के अवतार भगवान दत्तात्रेय को गुरु तत्व का साक्षात स्वरूप माना गया है. श्रीमद्भागवत के अनुसार, उन्होंने प्रकृति, पशु-पक्षियों और तत्वों को मिलाकर 24 गुरु बनाए थे. भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से व्यक्ति में सीखने की विनम्रता आती है और बिना भौतिक गुरु के भी सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है.

धार्मिक ग्रंथों और सूर्य देव की पूजा

अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रंथों का पूजन करें. यदि घर में रामायण, गीता या कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ है, तो उसे तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और आरती करें. शास्त्रों को गुरु का ही स्वरूप माना गया है. सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं और महर्षि अगस्त्य व हनुमान जी के गुरु भी हैं. गुरु पूर्णिमा पर सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनसे ज्ञान और आरोग्य का आशीर्वाद मांगें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.