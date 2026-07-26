Guru Purnima 2026: 'हरि रूठे गुरु ठौर है...' संत कबीर के अमर दोहों से समझें जीवन में गुरु का महत्व

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर पढ़ें संत कबीर दास जी के 5 अनमोल दोहे. जानें कबीर जी के अनुसार जीवन में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर क्यों माना गया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/guru-purnima2026-kabir-das-dohe-importance-of-guru-in-life-guru-purnima-kabir-das-ke-dohe-guru-ka-mahatva-8484388/ Copy

Guru Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा पर पढ़ें कबीर दास जी के 5 अमर दोहे, जो बताते हैं कि क्यों ईश्वर से भी ऊपर माना गया है गुरु का स्थान.

गुरु की महिमा: संत कबीर के अनुसार जीवन में गुरु का स्थान ईश्वर से भी सर्वोपरि है.

अज्ञानता का नाश: गुरु ही शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर सत्य का मार्ग दिखाते हैं.

अमर दोहे: ‘गुरु गोविंद दोऊ खड़े’ और ‘हरि रूठे गुरु ठौर है’ जैसे दोहे आज भी प्रासंगिक हैं.

सच्चा संदेश: गुरु पूर्णिमा पर कबीर जी के विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प आवश्यक है.

Guru Purnima 2026: भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप और मोक्ष का द्वार माना गया है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इसी कृतज्ञता और समर्पण को व्यक्त करने का दिन है. सनातन परंपरा में गुरु की महिमा का बखान कई ऋषियों और मुनियों ने किया है, लेकिन संत कबीर दास जी ने अपनी सरल और सटीक वाणी से गुरु के महत्व को जिस गहराई से समझाया है, वह आज भी प्रासंगिक है.

कबीर दास जी के अनुसार, मनुष्य का यह जीवन अज्ञानता, अहंकार और भ्रम से भरा हुआ है. इस अंधकार से बाहर निकालने का सामर्थ्य केवल एक सच्चे गुरु में ही होता है.

कबीर दास जी के 5 अनमोल दोहे और उनका अर्थ

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय।

बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय॥

अर्थ: कबीर जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर (गोविंद) दोनों एक साथ खड़े हों, तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? ऐसे में कबीर जी गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही उन्हें ईश्वर के दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति हुई है.

हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर

अर्थ: यदि ईश्वर आपसे अप्रसन्न या नाराज हो जाएं, तो गुरु की शरण में आपको आश्रय और क्षमा मिल सकती है. परंतु यदि गुरु ही रूठ जाएं, तो फिर पूरी सृष्टि में आपको कहीं शरण नहीं मिलती। गुरु का स्थान ईश्वर के प्रकोप से भी रक्षा करने वाला है.

गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ै खोट।

अन्तर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट॥

अर्थ: गुरु की तुलना कुम्हार से और शिष्य की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की गई है. जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय अंदर हाथ का सहारा देता है और बाहर से थपकी मारकर सुधार करता है, ठीक वैसे ही गुरु शिष्य को अंदर से प्रेम व संबल देकर बाहर से अनुशासन में रखते हैं ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके.

सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बनराय।

सात समुद्र की मसि करूं, गुरु गुण लिखा न जाय॥

अर्थ: यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, दुनिया के सभी जंगलों की लकड़ियों को कलम और सातों समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए, तब भी गुरु के अनंत गुणों और उनकी कृपा का वर्णन पूरा नहीं लिखा जा सकता.

यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।

सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान॥

अर्थ: यह मानव शरीर वासनाओं और विकारों रूपी विष की बेल है, जबकि गुरु ज्ञान रूपी अमृत के सागर हैं. यदि अपने अहंकार या शीश का त्याग करके भी एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो इसे बहुत सस्ता सौदा समझना चाहिए.

गुरु पूर्णिमा का संदेश

संत कबीर के ये दोहे हमें सिखाते हैं कि गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या औपचारिकता नहीं है. यह दिन अपने भीतर छिपे अहंकार को त्यागकर गुरु के ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लेने का है. सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.