Guruwar Ke Upay Do These Remedies Of Haldi On Thursday To Get Money Success And Happiness In Life

Guruwar Ke Upay: एक चुटकी हल्दी बदल सकती है जिंदगी...गुरुवार के दिन करें ये उपाय, पैसों की टेंशन होगी खत्म

Guruwar Ke Upay: सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उपवास रखना व उनका पूजन करना बेहद ही फलदायी माना गया है.

Guruwar Ke Upay: हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही शुभ माना गया है और पूजा-पाठ व मांगलिक कार्यों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है. भगवान की पूजा करते समय उन्हें हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना गया है और विष्णु जी की पूजा में हल्दी का खास महत्व होता है. हल्दी का इस्तेमाल करने से कुंडली में मौजूद गुरु ग्रह की भी स्थिति मजबूत होती है. इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु व देव गुरु बृहस्पति की पूजा करते समय हल्दी का उपयोग अवश्य करना चाहिए. इसके अलावा हल्दी के कुछ उपाय जीवन में आ रही कई परेशानियों से भी छुटकारा दिला सकते हैं.

गुरु ग्रह को मजबूत करती है हल्दी

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है उसे गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की पूजा करनी चाहिए. क्योंकि गुरु ग्रह मजबूत होने पर शादी-विवाह के योग बनते हैं और गृहस्थ जीवन में भी खुशहाली आती है. इसके अलावा यदि नौकरी या बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय जरूर अपनाने चाहिए.

गुरुवार के दिन अपनाएं ये उपाय

अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन व्रत रखें और विधि-विधान से श्रीहरि विष्णु का पूजन करें. इस दिन चने की दाल और हल्दी का दान करना शुभ माना गया है. ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने राजाना चुटकीभर हल्दी अर्पित करने से दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है.

कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह सब कुछ कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर होता है. इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ से एक माला बनाएं और भगवान गणेश को अर्पित करें. इस उपाय को करने से कार्य में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी और सफलता हासिल होगी.

यदि लंबे समय से कहीं धन अटका हुआ है तो गुरुवार के दिन थोड़े से चावल लें और उनमें हल्दी को अच्छी तरह से मिला दें. फिर यह चावल किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने पर्स में रखें. ऐसा करने से रुका हुआ धन वापस आएगा.

अगर कोई व्यक्ति बार-बार बिजनेस में नुकसान झेल रहा है तो उसे गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर को पानी में मिलाएं और इसका अच्छे से घोल बना लें. फिर इस घोल से तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

