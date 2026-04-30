Hindi Faith Hindi

Guruwar Vrat Rules How Many Thursday Fasts Needed Benefits Guru Dosh Remedy Hindi

Guruwar Vrat Ke Niyam: गुरुवार के कितने व्रत रखने से मिलता है फल? जानिए व्रत के नियम और सही तरीका

Guruwar Vrat Ke Niyam: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है तो उसे गुरुवार के दिन व्रत रखने की सलाह दी जाती है. लेकिन यह व्रत कब और कैसे रखने चाहिए, यह जरूर पता होना चाहिए.

Guruwar Vrat Ke Niyam

Guruwar Vrat Ke Niyam: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के साथ देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है और इस दिन इनका विधि-विधान से पूजन किया जाता है. गुरुवार के दिन व्रत रखने का भी विधान है और विशेष तौर पर जिन लोगों की कुंडली में गुरु दोष है उन्हें गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से गुरु दोष का प्रभाव कम होता है और भगवान विष्णु भी अपनी कृपा बरसाते हैं. लेकिन कई बार लोगों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि आखिर गुरुवार का व्रत कब और कैसे शुरू करना चाहिए? आइए जानते हैं कि गुरुवार व्रत से जुड़े नियमों के बारे में.

ये भी पढ़ें: Shiv Mystery: भगवान शिव को क्यों छोड़नी पड़ी अपनी प्रिय नगरी काशी? जानिए इसके पीछे छिपा चौंकाने वाला रहस्य

कब शुरू करें गुरुवार के व्रत?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में गुरुवा के व्रत शुरू किए जा सकते हैं. शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प करें और व्रत रखना आरंभ करें.

कितने गुरुवार रखें व्रत?

अगर आप गुरुवार के व्रत शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कम से कम 16 गुरुवार व्रत रखना चाहिए. पहले गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प करें और फिर 16 गुरुवार तक व्रत रखें. इसके बाद 17 गुरुवार के दिन विधि-विधान से व्रत का उद्यापन करें.

गुरुवार व्रत के जरूरी नियम

गुरुवार व्रत के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है इसलिए बेहतर है कि व्रत से एक दिन पहले बाल धो लें.

गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. क्योंकि पीले रंग का संबंध विष्णु जी और देव गुरु बृहस्पति से है और इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं.

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उनकी पूजा में गुड़ व चने की दाल का भोग लगाया जाता है.

इस दिन केले के पेड़ की पूजा होती है. मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. यदि संभव हो तो केले के पेड़ की पूजा करने के बाद वहीं बैठकर गुरुवार व्रत की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए.

गुरुवार व्रत के दिन नाखून व बाल काटना भी वर्जित माना गया है. इसके अलावा इस दिन साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसलिए गुरुवार को कपड़े धोना मना होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें