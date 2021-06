Haj Yatra 2021: भारतीय मुस्लिमों की हज यात्रा के संबंध में केंद्र सरकार ने आज शनिवार को अहम जानकारी दी. सरकार ने कहा कि भारत से मुस्लिम समुदाय इस साल सऊदी अरब हज यात्रा पर जा सकेगा या नहीं इसका फैसला खुद वहां की सरकार को ही करना है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्यतार अब्बास नकवी (Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi) ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हज सऊदी अरब की सरकार (Saudi Arabia Government) के फैसले पर निर्भर करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि भारत इस संबंध में सऊदी सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहेगा. Also Read - Haj Yatra 2021: हज यात्रा को लेकर बड़ी खबर, टीका नहींं तो यात्रा नहीं, जानिए क्या हुआ है फैसला

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले साल हज यात्रा कैंसिल कर दी गई थी और इस साल भी अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. सीधे शब्दों में समझे तो कोरोना वायरस की वजह से भारतीय मुस्लिमों को हज यात्रा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. कोरोना वायरस से दुनियाभर में पैदा हुई भयावह स्थिति की वजह से सऊदी अरब पिछले साल किसी भी देश को बड़े स्तर पर हज की यात्रा नहीं दी थी. सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही हज की अनुमति थी. Also Read - 'मेहरम’ से आजादी के बाद हज जाने वाली महिलाओं की संख्या में दोगुना इजाफा, मिलेंगी विशेष सुविधाएं

इस बीच विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया ने कोरोना काल को देखते हुए तीर्थ यात्रियों को हज यात्रा पर नहीं भेजने का निर्णय लिया है. धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने इस साल भी इंडोनेशिया से तीर्थयात्रियों को हज पर नहीं भेजने का फैसला लिया है. हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सऊदी अरब ने भी हज यात्रा के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं दी है. Also Read - makka | Haj Committee of India | death | मक्का हादसा, भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या 22 हुई

Haj will depend on the decision of the Saudi Arabia government. PM Narendra Modi has said India will stand by the side of the Saudi govt in their decision. Last year Haj got cancelled. This year nothing has been decided yet: Union Minister for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi pic.twitter.com/XSIE5wvRxE

— ANI (@ANI) June 5, 2021