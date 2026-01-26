  • Hindi
Hanuman Janmotsav 2026: इस साल कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव? नोट करें डेट और जानें पूजा विधि

Hanuman Janmotsav 2026: धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है.

Hanuman Janmotsav 2026 Date: हनुमान जी को संकटमोचन भी कहा जाता है और मान्यता है कि हनुमान जी जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसके जीवन से हर तरह के संकट मिट जाते हैं. हनुमान जी के आशीर्वाद से जातक को रोग, दोष, भय व मुश्किलों से छुटकारा मिलता है. इसलिए भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से उनका पूजन करते हैं. हनुमान जी की पूजा के लिए सिर्फ मंगलवार का दिन ही नहीं, बल्कि हनुमान जन्मोत्सव का दिन भी बहुत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन बजरंगबली का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव?

हनुमान जन्मोत्सव 2026 कब है?

कहते हैं कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस तिथि को हनुमान जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा.

हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त

हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी माना गया है. पंचांग के अनुर हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहेगा.

ऐसे करें हनुमान जी का पूजन

हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी का पूजन करने वाले जातक को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है. इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए. इसके लिए सिंदूर में घी या चमेली का तेल मिलाकर लेप बनाएं और हनुमान जी को लगाएं. फिर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को जनेऊ पहनाएं. इसके बाद हनुमान जी को वस्त्र अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए. फिर हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और आरती करें. इस दिन हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ करना बेहद ही शुभ होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

