By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हनुमान जी का वो भक्त जिसे दुनिया मानती है ' हनुमान अवतार'.. स्टीव जॉब्स और जुकरबर्ग तक बने भक्त, विदेशों तक पहुंचे चमत्कारी किस्से
क्या नीम करोली बाबा ही हनुमान जी के अवतार थे? स्टीव जॉब्स और जुकरबर्ग जैसे दिग्गजों को रास्ता दिखाने वाले 'कंबल वाले बाबा' के अनसुने चमत्कारी किस्से और कैंची धाम का सच.
देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम ‘कैंची धाम’ की गूंज आज सात समंदर पार सिलिकॉन वैली तक सुनाई देती है. जब दुनिया तकनीक और विज्ञान के पीछे भाग रही थी, तब एप्पल और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों के मालिक एक ‘कंबल वाले बाबा’ की शरण में शांति खोज रहे थे. हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की, जिन्हें कलयुग में साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है.
कौन थे नीम करोली बाबा?
उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे लक्ष्मीनारायण शर्मा ही आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से विख्यात हुए. लेकिन उनके भक्त उन्हें केवल एक संत नहीं मानते. बाबा के जीवन की सादगी और उनके द्वारा किए गए चमत्कार इस बात का प्रमाण थे कि उनके भीतर पवनपुत्र हनुमान की शक्तियां समाहित थीं. वे हमेशा एक साधारण कंबल ओढ़ते थे और हाथ में हनुमान चालीसा रखते थे. उनके बारे में कहा जाता है कि वे ‘अष्ट सिद्धियों’ के स्वामी थे और भक्तों के मन की बात बिना कहे जान लेते थे.
हनुमान जी से अटूट संबंध और अवतार की मान्यता
माना जाता है कि नीम करोली बाबा का हनुमान जी से संबंध शरीर और आत्मा जैसा था. उन्होंने देश भर में हनुमान जी के 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना करवाई. बाबा अक्सर खुद को हनुमान जी का तुच्छ सेवक बताते थे, लेकिन उनके सानिध्य में रहने वाले भक्तों का अनुभव कुछ और ही था.
अनेक किस्से ऐसे हैं जहां भक्तों ने बाबा के भीतर हनुमान जी के विराट स्वरूप के दर्शन किए. कहा जाता है कि एक बार कड़ाके की ठंड में बाबा ने एक भक्त को अपना कंबल ओढ़ाया, तो उस भक्त को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने साक्षात हनुमान जी खड़े हों और वह कंबल नहीं बल्कि शेर की खाल जैसी कोई दिव्य ऊर्जा हो. बाबा का एक ही मंत्र था “सबकी सेवा करो, सबको प्रेम करो और ईश्वर को याद रखो”.
जब स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग पहुंचे कैंची धाम
नीम करोली बाबा की महिमा केवल भारत तक सीमित नहीं रही. 1970 के दशक में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे. शांति और दिशा की तलाश में वे भारत आए और कैंची धाम पहुंचे. हालांकि तब तक बाबा ब्रह्मलीन हो चुके थे, लेकिन वहां की ऊर्जा ने जॉब्स का जीवन बदल दिया.
वर्षों बाद, जब फेसबुक (अब मेटा) के मालिक मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी की मुश्किलों से जूझ रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी. जुकरबर्ग ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में स्वीकार किया था कि कैंची धाम की यात्रा ने उन्हें फेसबुक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन और शक्ति दी. आज हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कई विदेशी दिग्गज बाबा के अनन्य भक्त हैं.
चमत्कार जो आज भी हैं अनसुलझे
कैंची धाम का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार पानी से ‘घी बनना’ माना जाता है. कहा जाता है कि एक बार भंडारे में घी कम पड़ गया, तो बाबा ने भक्तों से पास की नदी से पानी भरकर लाने को कहा. बाबा के स्पर्श मात्र से वह पानी शुद्ध देशी घी में बदल गया. इसके अलावा, बाबा की ‘अदृश्य’ होने की क्षमता और एक साथ दो स्थानों पर मौजूद रहने के किस्से आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं.
कलयुग का आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ
नीम करोली बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन उनकी भक्ति में वह शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी. आज भी नैनीताल के कैंची धाम में हर साल लाखों की संख्या में भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं. उनके लिए बाबा नीम करोली आज भी हनुमान जी के रूप में जीवित हैं, जो अपने भक्तों के संकट हरते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें