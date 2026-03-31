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Hanuman Birth Mystery: पिता केसरी के होते हुए भी क्यों कहलाए पवनपुत्र? जानिए जन्म का असली रहस्य

Hanuman Birth Mystery: हनुमान जी को हम “पवनपुत्र”, “मारुतिनंदन” और “वायुपुत्र” जैसे नामों से जानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब उनके पिता वानरराज केसरी थे, तो फिर यह पहचान वायु देव से क्यों जुड़ी? इसका जवाब हमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और पुराणों में मिलते तथ्यों से मिलता है.

Published date india.com Published: March 31, 2026 2:07 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Hanuman Birth Mystery: पिता केसरी के होते हुए भी क्यों कहलाए पवनपुत्र? जानिए जन्म का असली रहस्य
(Ai Generated Image)

Hanuman Birth Mystery:  हनुमान जी का नाम लेते ही सबसे पहले जो शब्द जुबान पर आता है, वह है “पवनपुत्र”  लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब उनके पिता वानरराज केसरी थे, तो फिर यह नाम वायु देव से क्यों जुड़ा? यही सवाल इस रहस्य को और दिलचस्प बना देता है . दरअसल, शास्त्रों में हनुमान जी का जन्म एक साधारण घटना नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों के मिलन का परिणाम बताया गया है. इसलिए उनकी पहचान सिर्फ एक वंश से नहीं, बल्कि उस शक्ति से बनी जिसने उन्हें जीवन दिया.

नाम में छिपा है सबसे बड़ा रहस्य

हनुमान जी का नाम लेते ही “पवनपुत्र” शब्द अपने आप जुड़ जाता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से एक गहरी पौराणिक परत खुलती है. सवाल उठता है कि जब उनके पिता वानरराज केसरी थे, तो फिर उनकी पहचान वायु देव से क्यों जुड़ी. शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का जन्म किसी सामान्य जैविक प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह देव शक्तियों के विशेष संयोग से हुआ एक दिव्य अवतार था. यही कारण है कि उनका नाम और पहचान भी सामान्य नहीं, बल्कि एक रहस्य से भरी हुई है.

अंजना की तपस्या और शिव-तेज का संचार

इस रहस्य की शुरुआत होती है माता अंजना की कठोर तपस्या से. संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक तप किया और देवताओं को प्रसन्न किया. मान्यता है कि उसी समय भगवान शिव ने अपने एक अंश को पृथ्वी पर भेजने का संकल्प लिया. यह तेज सीधे नहीं, बल्कि वायु के माध्यम से अंजना के गर्भ में पहुंचा. यानी हनुमान जी केवल अंजना और केसरी के पुत्र नहीं, बल्कि शिव के अंशावतार भी माने जाते हैं. यही वह बिंदु है जहां वायु देव की भूमिका सबसे अहम हो जाती है.

केसरी का स्थान और वायु का प्रभाव

वानरराज केसरी हनुमान जी के पिता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है. उन्होंने ही हनुमान जी को वंश, पहचान और पालन-पोषण दिया. लेकिन शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि जन्म केवल शरीर से नहीं होता, बल्कि उस “प्राण” से होता है जो शरीर में जीवन डालता है. यही प्राण वायु का स्वरूप है. इसलिए अगर केसरी ने उन्हें जन्म का आधार दिया, तो वायु देव ने उन्हें जीवन की शक्ति दी. यही कारण है कि हनुमान जी की पहचान केवल “केसरीनंदन” तक सीमित नहीं रही, बल्कि “पवनपुत्र” के रूप में स्थापित हो गई.

 ‘प्राण’ का विज्ञान और पवनपुत्र की असली व्याख्या

धार्मिक दृष्टि से देखें तो वायु सिर्फ हवा नहीं, बल्कि “प्राण” है. उपनिषदों और शास्त्रों में प्राण को ही जीवन का मूल तत्व बताया गया है. जब तक प्राण है, तब तक शरीर जीवित है. हनुमान जी को पवनपुत्र कहने का अर्थ यही है कि वे उस प्राण शक्ति के प्रतीक हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है. यही वजह है कि उनमें अतुलित बल, गति और ऊर्जा दिखाई देती है. यह केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि प्राण शक्ति का प्रभाव है.

शास्त्रों में बार-बार दोहराई गई यही पहचान

रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को “पवन तनय” कहकर संबोधित किया है. यह कोई एक बार का उल्लेख नहीं, बल्कि बार-बार दोहराई गई पहचान है.इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति परंपरा और शास्त्र दोनों ही हनुमान जी की असली पहचान को वायु से जोड़ते हैं, न कि केवल उनके जैविक पिता से.

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नाम नहीं, एक दिव्य सत्य है ‘पवनपुत्र’

हनुमान जी का “पवनपुत्र” कहलाना केवल एक नाम या परंपरा नहीं, बल्कि उनके जन्म और अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य है. केसरी ने उन्हें वंश दिया, लेकिन वायु देव ने उन्हें वह प्राण, वह ऊर्जा और वह दिव्यता दी, जिसने उन्हें अमर बना दिया. यही कारण है कि आज भी जब हनुमान जी का स्मरण होता है, तो सबसे पहले यही पुकार गूंजती है “जय पवनपुत्र हनुमान”.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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