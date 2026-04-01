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Hanuman Jayanti 2026 How Many Times Should Read Hanuman Chalisa Know The Right Method

Hanuman Jayanti 2026: सुबह कितनी बार करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ? 90% भक्तों को नहीं पता होगा सही तरीका

Hanuman Jayanti 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल 2026, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. इस दिन राम भक्त हनुमान जी का विधि—विधान से पूजन किया जाता है.

Hanuman Chalisa

Hanuman Jayanti 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस दिन हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है. इस साल हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है और इस दिन भक्त हनुमान जी का पूजन करते हैं, उन्हें चोला अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. कहते हैं कि हनुमान चालीसा में सभी कष्टों का निवारण है और इसका पाठ करने से व्यक्ति को हर प्रकार के कष्ट, रोग, दोष च भय से मुक्ति मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए? आइए जानते हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका और नियम.

कितनी बार पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा?

आमतौर पर लोग हनुमान जी का पूजन करते समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ 1 नहीं, बल्कि 5 बार करना चाहिए. तभी उसका फल प्राप्त होता है और लाभ मिलता है.

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हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका

हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है. सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक तांबे के लोटे में जल लें और हाथ में चावल के 5 दाने लें. फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें. एक बार हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद चावल का एक दाना जल से भरे पात्र में डाल दें. इसी तरह 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक-एक करके चावल के दाने जल के पात्र में डालते जाएं. इसके बाद वह जल सूर्य भगवान को अर्पित करें.

हनुमान चालीसा

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारि।

बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।।

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।

बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।

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चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।

जय कपीस तिहुं लोक उजागर।।

राम दूत अतुलित बल धामा।

अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।।

महाबीर बिक्रम बजरंगी।

कुमति निवार सुमति के संगी।।

कंचन बरन बिराज सुबेसा।

कानन कुण्डल कुँचित केसा।।

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजे।

कांधे मूंज जनेउ साजे।।

शंकर सुवन केसरी नंदन।

तेज प्रताप महा जग वंदन।।

बिद्यावान गुनी अति चातुर।

राम काज करिबे को आतुर।।

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया।

राम लखन सीता मन बसिया।।

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा।

बिकट रूप धरि लंक जरावा।।

भीम रूप धरि असुर संहारे।

रामचन्द्र के काज संवारे।।

लाय सजीवन लखन जियाये।

श्री रघुबीर हरषि उर लाये।।

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई।

तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।।

सहस बदन तुम्हरो जस गावैं।

अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैं।।

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा।

नारद सारद सहित अहीसा।।

जम कुबेर दिगपाल जहां ते।

कबि कोबिद कहि सके कहां ते।।

तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा।

राम मिलाय राज पद दीन्हा।।

तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना।

लंकेश्वर भए सब जग जाना।।

जुग सहस्र जोजन पर भानु।

लील्यो ताहि मधुर फल जानू।।

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं।

जलधि लांघि गये अचरज नाहीं।।

दुर्गम काज जगत के जेते।

सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।।

राम दुआरे तुम रखवारे।

होत न आज्ञा बिनु पैसारे।।

सब सुख लहै तुम्हारी सरना।

तुम रच्छक काहू को डर ना।।

आपन तेज सम्हारो आपै।

तीनों लोक हांक तें कांपै।।

भूत पिसाच निकट नहिं आवै।

महाबीर जब नाम सुनावै।।

नासै रोग हरे सब पीरा।

जपत निरन्तर हनुमत बीरा।।

संकट तें हनुमान छुड़ावै।

मन क्रम बचन ध्यान जो लावै।।

सब पर राम तपस्वी राजा।

तिन के काज सकल तुम साजा।।

और मनोरथ जो कोई लावै।

सोई अमित जीवन फल पावै।।

चारों जुग परताप तुम्हारा।

है परसिद्ध जगत उजियारा।।

साधु संत के तुम रखवारे।।

असुर निकन्दन राम दुलारे।।

अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता।

अस बर दीन जानकी माता।।

राम रसायन तुम्हरे पासा।

सदा रहो रघुपति के दासा।।

तुह्मरे भजन राम को पावै।

जनम जनम के दुख बिसरावै।।

अंत काल रघुबर पुर जाई।

जहां जन्म हरिभक्त कहाई।।

और देवता चित्त न धरई।

हनुमत सेइ सर्ब सुख करई।।

सङ्कट कटै मिटै सब पीरा।

जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।।

जय जय जय हनुमान गोसाईं।

कृपा करहु गुरुदेव की नाईं।।

जो सत बार पाठ कर कोई।

छूटहि बन्दि महा सुख होई।।

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा।

होय सिद्धि साखी गौरीसा।।

तुलसीदास सदा हरि चेरा।

कीजै नाथ हृदय महं डेरा।।

दोहा

पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।

राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।।

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