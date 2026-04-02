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Hanuman Jayanti 2026 How To Read Sundarkand At Home Knwo The Rules Method And Benefits

Hanuman Jayanti 2026: घर पर कैसे करें सुंदरकांड का पाठ? जानिए सही विधि और लाभ

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बेहद ही लाभकारी माना गया है. लेकिन सुंदरकांड पढ़ने के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए.

Hanuman Jayanti 2026

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जी को संकटमोचन भी कहा गया है क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं. वैसे तो हनुमान जी का पूजन रोजाना ही किया जाता है लेकिन मंगलवार व शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद ही खास माने गए हैं. इसके अलावा हनुमान जयंती यानि हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी की उपासना के लिए शुभ होता है. कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन हनुमान चालीसा के साथ ही सुंदरकांड का पाठ करना भी बेहद शुभ व फलदायी माना गया है. लेकिन घर पर सुंदरकांड का पाठ करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए. आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ के नियम और लाभ.

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घर पर ऐसे करें सुंदरकांड का पाठ

हिंदू धर्म में सुंदरकांड पाठ के ​कुछ नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के अलावा हनुमान जन्मोत्सव के दिन करना चाहिए. ऐसा करने से जातक को कई प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव कम होता है.

सुंदरकांड का पाठ करते समय व्यक्ति को आत्मिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इसलिए पाठ करने से पहले स्नान जरूर करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद सुंदरकांड का पाठ करने बैठें.

सुंदरकांड का पाठ करते समय व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए और मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए. क्योंकि नकारात्मक विचार आने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

जब कोई व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प लेता है तो उसे उस दिन तामसिक भोजन व शराब से दूर रहना चाहिए. घर में शुद्धता का ध्यान रखें और सात्विक भोजन का ही सेवन करें.

सुंदरकांड पाठ का पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इसका पाठ करने के​ लिए सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त व प्रदोष काल होता है. ​कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल के समय व्यक्ति का मन शांत रहता है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम रहता है.

सुंदरकांड पाठ के फायदे

हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोग, दोष, कष्ट, भय, परेशानियों से मुक्ति मिलती है. वहीं यदि घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और जीवन में फैली नकारात्मकता को दूर करते हैं. सुंदरकांड का पाठ करने से मन में पॉजिटिटिव एनर्जी का संचार होता है और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता मिलती है. इसके अलावा कुंडली में मौजूद ग्रह-दोष का अशुभ प्रभाव भी खत्म होता है और भूत-प्रेत की बाधाएं भी मिट जाती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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