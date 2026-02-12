  • Hindi
Hanuman Jayanti 2026 Date: कब मनाई जाएगी हनुमान जयंती? नोट करें सही डेट और जानें बजरंगबली की पूजा का शुभ मुहूर्त

Hanuman Jayanti 2026 Date: हनुमान जी के जन्मोत्सव को हनुमान जयंती के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन बजरंगबली की उपासना करने से दुख-दर्द दूर होते हैं.

Hanuman Jayanti 2026 Date: सनातन धर्म में हनुमान जी की पूजा का खास महत्व माना गया है और उन्हें संकटमोचन भी कहा जाता है. मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर उनके जीवन में सुख-

समृद्धि भर देते हैं. यदि कोई व्यक्ति रोग, दोष, कष्ट, भय या मुश्किलों से जूझ रहा है तो उसे हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए. वैसे तो हनुमान जी का पूजन कभी भी किया जा सकता है लेकिन हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व माना गया है. हनुमाजी के जन्मोत्सव को हनुमान जयंती के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता हे. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी हनुमान जयंती?

हनुमान जयंती 2026: डेट और शुभ मुहूर्त

चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा.

हनुमान जयंती का महत्व

सनातन धर्म में हनुमान जी को संकटमोच भी कहा जाता है और मान्यता है कि इनका केवल नाम लेने से ही भक्त के सभी संकट व कष्ट मिट जाते हैं. यदि हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली का विधि-विधा से पूजन किया जाए तो भक्तों में आत्मबल व आत्मविश्वास की वृद्धि होती है. हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की उपासना करने से जातकों पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है और जीवन में आ रहे सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है. साथ ही जीवन में नकारात्मकता का अंत होता है और पॉजिटिविटी आती है.

हनुमान जयंती की पूजा विधि

हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का विधि-विधान से पूजन किया जाता है और इसका विशेष महत्व माना गया है. हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इस दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें. इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. घर में पूजा करने के बाद हनुमान मंदिर जाएं और वहां हनुमान जी को चोला अर्पित करें और लाल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, जनेऊ, धूप और दीप अर्पित करें.

हनुमान जी को बूंदी, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या चूरमा का भोग लगाएं. इसके अलावा भोग में फल, पान, सुपारी और इलायची चढ़ाना भी शुभ माना जाता है. फिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह पाठ कम से कम 7 बार करना फलदायी होता है. हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड व बजरंग बाण का पाठ करना भी शुभ होता है. पूजा के बाद हनुमान जी आरती करें. ध्यान रखें​ कि हनुमान जी से पहले उनके अराध्य प्रभु श्रीराम की पूजा व आरती अवश्य करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

