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Hanuman Jayanti 2026 Date: 1 या 2 अप्रैल! कब मनाई जाएगी हनुमान जयंती? नोट करें सही डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Hanuman Jayanti 2026 Date: हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है क्योंकि वह अपने भक्तों के संकटों को दूर करके उन्हें साहस व सफलता प्रदान करते हैं.
Hanuman Jayanti 2026 Date: हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था. यही वजह है कि चैत्र पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दिन भक्त हनुमान जी का पूजन करते हैं और कहा जाता है कि जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उसे डर, भय, निराशा और कष्टों से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी हनुमान जयंती?
हनुमान जयंती 2026 कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 2 अप्रैल पर सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को मनाई जाएगी और हनुमान जयंती का पर्व भी 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा.
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हनुमान जयंती 2026 शुभ मुहूर्त
बता दें कि 2 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहेगी. इसलिए पूजा का शुभ मुहूर्त भी 7 बजकर 41 मिनट तक ही है. पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान व दान का विशेष महत्व माना जाता है और स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना ही शुभ माना गया है. इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें और फिर हनुमान जी का विधि-विधान से पूजन करें.
कैस मनाएं हनुमान जयंती?
हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके मंदिर जाएंगे और हनुमान जी को सिंदूर व चांदी का वर्क अर्पित करें. इसके बाद गुलाल, चंदन व चावल अर्पित करें और गुलाब के फुलों की माला चढ़ाएं. हनुमान जी को पान के पत्ते व तुलसी दल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है. इसलिए पूजा सामग्री में इन चीजों को जरूर शामिल करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए.
यदि हनुमान चालीसा सा सुंदरकांड का पाठ न कर पाएं तो प्रभु श्रीराम के नाम का जाप करें. इसके बाद हनुमान जी को लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं और आरती करें. इससे हनुमान जी की पूजा व ध्यान संपूर्ण माना जाता है. कुछ लोग हनुमान जयंती के दिन भंडारा भी कराते हैं और ऐसा करने से हनुमान जी से प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.