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Hanuman Jayanti 2026: ऐसे मनाएं हनुमान जी का जन्मदिन...संकटमोचन काट देंगे ‘संकट’, हर लेंगे सब ‘पीर’

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती का दिन सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, साहस और विश्वास को मजबूत करने का अवसर भी है. अगर इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना की जाए, तो जीवन के हर ‘संकट’ का अंत और हर ‘पीर’ का समाधान संभव है.

Published date india.com Updated: April 1, 2026 5:15 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Hanuman Jayanti 2026: ऐसे मनाएं हनुमान जी का जन्मदिन...संकटमोचन काट देंगे ‘संकट’, हर लेंगे सब ‘पीर’
(Ai Generated Image)

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती का दिन सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, साहस और विश्वास को मजबूत करने का अवसर भी है. अगर इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना की जाए, तो जीवन के हर ‘संकट’ का अंत और हर ‘पीर’ का समाधान संभव है.

हनुमान जयंती का दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यही वह पावन अवसर है जब भगवान हनुमान का जन्म हुआ था. मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने पर बजरंगबली अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों का अंत करते हैं. साल 2026 में हनुमान जयंती गुरुवार को चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाएगी, जिसे आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता है.

सुबह की शुरुआत ऐसे करें…जागेगी सकारात्मक ऊर्जा

हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या केसरिया वस्त्र पहनें. इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान करें. माना जाता है कि इस दिन “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है.

सिंदूर और चमेली का तेल…क्यों है इतना खास?

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब माता सीता ने भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया, तब हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था. यही कारण है कि इस दिन उन्हें सिंदूर अर्पित करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है और बाधाएं दूर होती हैं.

हनुमान चालीसा और सुंदरकांड…बदल सकते हैं भाग्य

इस दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इनका पाठ करने से न सिर्फ डर और बाधाएं खत्म होती हैं, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और सफलता भी बढ़ती है. खासकर जो लोग किसी संकट या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय चमत्कारी साबित हो सकता है.

भोग में क्या चढ़ाएं? ये चीजें जरूर रखें शामिल

हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, गुड़-चना और केले का भोग बेहद प्रिय होता है. हनुमान जयंती पर इन चीजों का भोग लगाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं. साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना या दान देना भी इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है.

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शाम के समय करें ये खास उपाय…कट जाएंगे ‘संकट’

शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं. यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ दिन भर भगवान का स्मरण करें.

क्यों कहते हैं ‘संकटमोचन’? जानिए इसका रहस्य

हनुमान जी को ‘संकटमोचन’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के हर प्रकार के संकट को दूर करने की शक्ति रखते हैं. रामायण में भी कई प्रसंग ऐसे हैं जहां उन्होंने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया. यही वजह है कि लाखों लोग अपनी परेशानियों के समाधान के लिए हनुमान जी की शरण में जाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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