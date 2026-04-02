Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर अपनी राशि के हिसाब से करें दान, मिलेगा 10 गुना फल! मेष से मीन तक किसे क्या दान करना चाहिए?

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर दान और पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं. हनुमान जयंती पर दान का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ज्योतिषीय भी माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार राशि के अनुसार किया गया दान ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करता है.

Published date india.com Updated: April 2, 2026 11:13 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर अपनी राशि के हिसाब से करें दान, मिलेगा 10 गुना फल! मेष से मीन तक किसे क्या दान करना चाहिए?

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, बल्कि भाग्य को जगाने का सबसे शक्तिशाली मौका माना जाता है. इस दिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार सही चीज़ का दान करते हैं, तो इसका असर सीधे आपके ग्रहों और जीवन की दिशा पर पड़ता है. ज्योतिष के अनुसार हर राशि का एक ग्रह होता है, और उसी के अनुसार दान करने से हनुमान जी की कृपा कई गुना बढ़ जाती है.

मेष से कर्क तक: ऊर्जा, शांति और बुद्धि का खेल

मेष राशि वालों के लिए इस दिन लाल वस्त्र, मसूर दाल और गुड़ का दान सबसे शुभ माना गया है. इससे मंगल मजबूत होता है और रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं.

वृषभ राशि के जातकों को दूध, चावल और सफेद मिठाई दान करनी चाहिए, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहती है.

मिथुन राशि वालों के लिए हरा मूंग और किताबों का दान बुद्धि और करियर में जबरदस्त उछाल ला सकता है.

कर्क राशि के लोग अगर सफेद वस्त्र और चावल दान करें, तो मानसिक तनाव कम होता है और चंद्र दोष शांत होता है.

सिंह से वृश्चिक तक: शक्ति, सम्मान और सुरक्षा

सिंह राशि के लिए गेहूं, तांबे के बर्तन और गुड़ का दान आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है.

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कन्या राशि वालों को हरी सब्जियां और मूंग दाल दान करनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों मजबूत होते हैं.

तुला राशि के जातक अगर इत्र और सफेद मिठाई दान करें, तो रिश्तों में मिठास और संतुलन आता है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए सरसों का तेल, लाल वस्त्र और मसूर दाल का दान बेहद खास माना जाता है, यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है.

धनु से मीन तक: भाग्य, कर्म और आध्यात्मिक उन्नति

धनु राशि वालों को हल्दी, केले और पीले वस्त्र दान करने चाहिए, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और भाग्य खुलता है.

मकर राशि के लिए तिल, कंबल और लोहे के बर्तन दान करना शनि के प्रभाव को कम करता है.

कुंभ राशि के जातक अगर सरसों का तेल, काले वस्त्र और जूते दान करें, तो जीवन की बड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं.

मीन राशि वालों के लिए चने की दाल, केसर और पीली मिठाई का दान आध्यात्मिक शक्ति और धन लाभ दोनों बढ़ाता है.

क्यों खास है यह दान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती पर किया गया दान सिर्फ पुण्य ही नहीं देता, बल्कि ग्रहों के दोष शांत करता है. अटके काम पूरे कराता है और अचानक धन लाभ के योग भी बना सकता है.

एक्सपर्ट मंत्र जो दान को बना देता है चमत्कारी

अगर दान करते समय आप “ॐ हनुमते नमः” का 11 या 21 बार जाप करें और दान दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दें. तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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