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कलियुग में भी जिंदा हैं हनुमान जी...जानिए धरती पर कहां रहते हैं बजरंगबली? जगह का नाम सुनकर सोच में पड़ जाएंगे

Hanuman Jayanti 2026: शास्त्रों के अनुसार धरती पर रामायण-महाभारत काल के कई योद्धा मौजूद हैं और उनमें से एक प्रभु श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी भी हैं.

Published date india.com Published: April 2, 2026 4:11 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
कलियुग में भी जिंदा हैं हनुमान जी...जानिए धरती पर कहां रहते हैं बजरंगबली? जगह का नाम सुनकर सोच में पड़ जाएंगे
Hanuman Ji

Hanuman Jayanti 2026: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली हनुमान जी आज भी जीवित हैं और धरती पर निवास करते हैं. हनुमान जी को चिंरजीवी, अजर—अमर कहा गया है और कलियुग का देवता कहा गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी आज भी धरती पर ही हैं? इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कथा छिपी हुई है जो कि रामायाण काल से जुड़ी है. आइए जानते हैं धरती पर हनुमान कहां रहते हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं?

हनुमान जी को मिला इच्छामृत्यु का वरदान

हनुमान जी भगवान श्रीराम के प्रिय भक्त थे और जब श्रीराम धरती से विदा ले रहे थे तब हनुमान जी को अपने साथ नहीं लेकर गए. धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है. कहते हैं कलियुग में हनुमान जी की पूजा का विशेष फल मिलता है क्योंकि उन्हें कलियुग के देवता की उपाधि दी गई है. यदि कोई भक्त विधि-विधान से हनुमान जी का पूजन करे तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है.

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हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्रीराम धरती से विदा ले रहे थे तो ऋषि-मुनि और सभी भक्तजन उनके दर्शन के लिए आए. हनुमान जी को जब पता लगा कि उनके भगवान धरती छोड़कर जा रहे हैं तो वह बहुत दुखी हुए और श्रीराम से मिलने गए. हनुमान जी श्रीराम से कहा कि जब आप ही इस लोक को छोड़ देंगे तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगा, आप ही मेरे सबकुछ हैं.

हनुमान जी के करुण वचन सुनकर और प्रेमभाव देखकर भगवान राम ने उनसे कहा कि ‘हे अंजनीपुत्र तुम्हारा प्रेम और भक्ति अनंत है, मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं. जब कि तुम धरती पर रहोगे मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे. जब तक धरती पर रामकथा गाई जाएगी तब तक तुम धरती पर रहोगे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे.’ इसलिए हनुमान जी कलियुग में भी धरती पर मौजूद हैं.

इस पर्वत पर करते हैं निवास

पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्तमान में हनुमान जी गंधमादन पर्वत गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं. बता दें कि यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत के पास स्थित है. यह स्थान कैलाश मानसरोवर और बद्रीनाथ धाम के बीच स्थित है जिसे​ सिद्ध ऋषि-मुनियों की तपोभूमि माना जाता है.

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कल्कि अवतार का इंतजार

कल्कि पुराण व अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलियुग में कल्कि अवतार में आएंगे और धरती पर मौजूद अधर्म का नाश करेंगे. भगवान कल्कि के इस कार्य में धरती पर मौजूद 7 चिरंजीवी उनका सहयोग करेंगे और उनकी सेना बनेंगे. जिसमें हनुमान जी भी शामिल हैं. कहते हैं कि हनुमान जी कलियुग में ​भगवान विष्णु क अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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