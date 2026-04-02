By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Vastu Tips: हनुमान जी का ‘उड़ता हुआ रूप’ क्यों नहीं लगाना चाहिए? जानिए वास्तु का गुप्त नियम
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के जानकारों के अनुसार घर में लगाई जाने वाली तस्वीरें केवल सजावट नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत होती हैं. हनुमान जी का हर रूप शक्तिशाली है, लेकिन उड़ता हुआ स्वरूप गतिशील ऊर्जा दर्शाता है. जानते हैं हनुमान जी तस्वीर घर में लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
Vastu Tips: घर में भगवान की तस्वीरें सिर्फ सजावट नहीं होतीं, बल्कि वे ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार हर देवी-देवता का एक विशेष स्वरूप और उसकी ऊर्जा अलग होती है. हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उनका हर रूप घर के लिए उपयुक्त नहीं होता.
‘उड़ता हुआ रूप’ क्यों माना जाता है अस्थिर?
हनुमान जी का उड़ता हुआ रूप यानि संजीवनी पर्वत लेकर जाते हुए, अत्यंत शक्तिशाली और गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है. वास्तु मानता है कि ये रूप स्थिरता के बजाय गति और परिवर्तन को दर्शाता है.
घर एक ऐसी जगह होती है जहां शांति, संतुलन और स्थायित्व जरूरी होता है. ऐसे में लगातार गति दर्शाने वाली तस्वीरें मानसिक अस्थिरता, बेचैनी या निर्णयों में उतावलापन ला सकती हैं.
इसे भी पढ़ें: Chiranjivi Mystery: अश्वत्थामा से हनुमान तक…कलियुग में कहां छिपे हैं ये 7 चिरंजीवी? जो बनेंगे कल्कि की सेना
घर में क्या असर पड़ सकता है?
अगर घर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाई जाए, तो माना जाता है कि:
- परिवार के सदस्यों में चंचलता और अधीरता बढ़ सकती है.
- घर का वातावरण तनावपूर्ण या अशांत हो सकता है.
- फैसले लेने में स्थिरता की कमी महसूस हो सकती है.
- हालांकि यह प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन वास्तु इसे संतुलन के नजरिए से सही नहीं मानता.
कौन सा रूप होता है सबसे शुभ?
वास्तु के अनुसार घर में हनुमान जी का शांत, बैठे हुए या भक्तिमय रूप सबसे शुभ माना जाता है जैसे राम नाम जप करते हुए हनुमान या विनम्र मुद्रा में बैठे हनुमान. पंचमुखी हनुमान भी सुरक्षा के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है ये रूप घर में सुरक्षा, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लाते हैं.
सही दिशा भी है बेहद जरूरी
- हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है.
- मुख्य दरवाजे के पास लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.
- बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा कभी नहीं लगानी चाहिए.
- घर में हनुमान जी का उग्र या वीर रूप लगाना उचित नहीं माना जाता.
वास्तु का गुप्त नियम क्या है?
वास्तु का मूल सिद्धांत है- “जैसी ऊर्जा, वैसा प्रभाव”
उड़ता हुआ रूप ऊर्जा को गतिशील और बाहर की ओर प्रवाहित करता है, जबकि घर के लिए जरूरी है स्थिर और संरक्षित ऊर्जा इसलिए यह रूप मंदिरों या कार्यस्थलों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, घर के लिए नहीं.
हनुमान जी का हर रूप दिव्य और पूजनीय है, लेकिन वास्तु के अनुसार सही जगह और सही स्वरूप चुनना बेहद जरूरी है. अगर आप घर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, तो हनुमान जी का शांत और आशीर्वाद देने वाला रूप ही लगाएं यही वास्तु का असली संतुलन है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें