Haridwar kumbh 2021: हरिद्वार कुंभ में आज शाही स्नान है. चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर साधु-संतों और आम लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई. इस अवसर पर संतों ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया.

आमतौर पर शाही स्नान पर संत लाव-लश्कर के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं पर इस बार ऐसा नजारा नहीं था.

संतों ने मास्क लगाया और वे कोविड नियमों का पालन करते भी दिखे. बैरागी संत भी बड़ी संख्या में पहुंचे.

Niranjani Akhada participated with 27 saints only for Shahi Snan (HOLY DIP) keeping up the holiness & sacredness of rich Hindu Custom#Haridwar_kumbh_27_4_2021 following law of Land with Strict Social Distancing & Masks pic.twitter.com/RU6eSo66eY

