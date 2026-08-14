Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर ये 16 श्रृंगार सिर्फ आपका लुक ही नहीं, जिंदगी भी बदल सकते हैं! जानें श्रृंगार का धार्मिक महत्व

Hariyali Teej 2026: ​हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करती हैं. साथ ही अखंड सौभाग्य और सुख—समृद्धि की कामना करती हैं.

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Hariyali Teej 2026

15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाई जाएगी हरियाली तीज.

​हरियाली तीज और माता पार्वती के बीच है एक खास संबंध.

इस दिन सुहागिनों के लिए 16 श्रृंगार करने की परंपरा.

Hariyali Teej 2026: इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त 2026, शनिवार के दिन मनाया जाएगा और महिलाओं व युवतियों के लिए यह पर्व बहुत ही खास होता है. विशेष तौर पर सुहागिन महिलाएं इस दिन सजती-संवरती हैं और शिव-पार्वती का पूजन करती हैं. इस दिन सुहागिनों के लिए 16 श्रृंगार का भी खास महत्व होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीज पर 16 श्रृंगार करने की परंपरा आखिर क्यों है? क्या ये केवल सजने-संवरने के लिए है या इसके पीछे कोई धार्मिक संदेश भी छिपा है? आइए जानते हैं सोलह श्रृंगार का महत्व और माता पार्वती से इसका खास संबंध.

हरियाली तीज और माता पार्वती का संबंध

धार्मिक मान्यता के अनुसार, हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी इसी तपस्या और अटूट संकल्प को वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से हरियाली तीज पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करके सुखी दांपत्य जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं.

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सोलह श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती नहीं

भारतीय परंपरा में सोलह श्रृंगार को नारी के सौंदर्य के साथ-साथ सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता से भी जोड़ा गया है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में सोलह श्रृंगार की सूची में थोड़ा अंतर मिल सकता है. तीज के अवसर पर आमतौर पर इन श्रृंगारों का विशेष महत्व माना जाता है.

1. सिंदूर: सिंदूर को सुहाग का प्रमुख प्रतीक माना जाता है. विवाहित महिलाएं इसे अपनी मांग में लगाती हैं और इसे पति-पत्नी के रिश्ते की मंगलकामना से जोड़ा जाता है.

2. बिंदी: माथे पर लगी बिंदी भारतीय नारी के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. धार्मिक परंपरा में माथे के बीच का स्थान ध्यान और एकाग्रता से भी जोड़ा जाता है.

3. काजल: काजल आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है. पारंपरिक रूप से इसे आंखों के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना गया है.

4. मेहंदी: हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष उत्साह देखने को मिलता है. हथेलियों पर रची मेहंदी को प्रेम, सौभाग्य और उत्सव का प्रतीक माना जाता है.

5. चूड़ियां: खासकर हरी चूड़ियां तीज के श्रृंगार में बेहद लोकप्रिय हैं. हरा रंग हरियाली, प्रकृति और नई ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है.

6. मंगलसूत्र: मंगलसूत्र को वैवाहिक बंधन का प्रतीक माना जाता है. इसे पति-पत्नी के रिश्ते और वैवाहिक जीवन की मंगलकामना से जोड़ा जाता है.

7. नथ: नाक की नथ पारंपरिक भारतीय श्रृंगार का हिस्सा रही है. कई समुदायों में इसे सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है.

8. मांग टीका: मांग टीका माथे के श्रृंगार को पूरा करता है. तीज जैसे त्योहारों पर इसे खास तौर पर पहना जाता है.

9. झुमके या कर्णफूल: कानों में पहने जाने वाले आभूषण सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा माने जाते हैं. सोने, चांदी या अन्य धातुओं के पारंपरिक आभूषण पहनने की अलग-अलग क्षेत्रों में परंपरा है.

10. हार: गले का हार या नेकलेस श्रृंगार को पूर्णता देता है. पारंपरिक रूप से इसे समृद्धि और सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है.

11. बाजूबंद: बाजुओं में पहना जाने वाला बाजूबंद पारंपरिक आभूषणों में शामिल है. पुराने समय में यह राजसी और पारंपरिक पहनावे का महत्वपूर्ण हिस्सा था.

12. अंगूठी: उंगलियों में पहनी जाने वाली अंगूठियां भी सोलह श्रृंगार का हिस्सा मानी जाती हैं. कई महिलाएं इन्हें अपनी पसंद और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पहनती हैं.

13. कमरबंद: कमर पर पहना जाने वाला कमरबंद पारंपरिक भारतीय परिधान और आभूषणों का हिस्सा है. खास मौकों पर यह पूरे श्रृंगार को आकर्षक बनाता है.

14. पायल: पैरों में पहनी जाने वाली पायल भारतीय स्त्री के पारंपरिक श्रृंगार की पहचान रही है. इसकी छनक त्योहार के माहौल में अलग ही आकर्षण पैदा करती है.

15. बिछिया: विवाहित महिलाओं के लिए पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया का विशेष महत्व माना जाता है. कई भारतीय परंपराओं में यह वैवाहिक स्थिति से जुड़ी होती है.

16. सुगंध या इत्र: सोलह श्रृंगार में सुगंध को भी शामिल किया जाता है. चंदन, इत्र या फूलों की खुशबू पारंपरिक श्रृंगार को पूरा करती है और पूजा के माहौल को भी सुगंधित बनाती है.

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सोलह श्रृंगार के पीछे छिपा है एक खूबसूरत संदेश

सोलह श्रृंगार को केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं समझना चाहिए. भारतीय परंपरा में श्रृंगार का संबंध आत्मविश्वास, प्रसन्नता, सौभाग्य और उत्सव की भावना से भी जोड़ा गया है. हरियाली तीज पर महिलाएं माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशहाली की कामना करती हैं. इसलिए इस दिन किया गया श्रृंगार केवल चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि त्योहार की खुशी और उमंग को भी बढ़ाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.