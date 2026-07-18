Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज 2026 की डेट हुई तय! जानिए किस दिन रखा जाएगा व्रत और क्यों है खास

Hariyali Teej 2026: हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है. जो कि हिंदू धर्म का एक बेहद खूबसूरत और पवित्र त्योहार है. सावन के महीने में चारों तरफ फैली प्राकृतिक हरियाली के कारण ही इसे ‘हरियाली तीज’ कहा जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. वहीं, कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत श्रद्धापूर्वक करती हैं. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी हरियाली तीज और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा.
हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार हरियाली तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 50 मिनट से 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से 1 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 51 मिनट से 3 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 6 मिनट से 7 बजकर 29 मिनट तक रहेगा.
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हरियाली तीज का विशेष तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं. इस त्योहार में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए महिलाएं हरे रंग की साड़ी, लहंगे और हरी चूड़ियाँ पहनकर सजती-संवरती हैं. हाथों में रची गहरी मेहंदी, मधुर लोकगीत और बागों में डाले गए झूले इस उत्सव की रौनक को दोगुना कर देते हैं. अंत में, माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं और घेवर जैसी पारंपरिक मिठाइयों के साथ इस उत्सव का आनंद लेती हैं.
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