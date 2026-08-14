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Hariyali Teej 2026: 14 या 15 अगस्त? कब है हरियाली तीज, ज्योतिषाचार्य से जानें सही तारीख और दूर करें कंफ्यूजन

Hariyali Teej 2026: सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता पार्वती का पूजा होती है. यह पर्व दांपत्य जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना से मनाया जाता है.

Written by: Renu Yadav
Updated: August 14, 2026, 11:14 AM IST
Hariyali Teej 2026: 14 या 15 अगस्त? कब है हरियाली तीज, ज्योतिषाचार्य से जानें सही तारीख और दूर करें कंफ्यूजन
Hariyali Teej 2026
  • हरियाली तीज पर सुहागिनें रखती हैं उपवास.
  • इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की होती है पूजा.
  • हरियाली तीज की सही तारीख को लेकर क्या आप भी कंफ्यूज हैं?

Hariyali Teej 2026: सनातन धर्म में प्रत्येक त्योहार व पर्व के पीछे खास महत्व छिपा होता है और सावन में आने वाला हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं और वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए मां पार्वती का पूजन करती हैं. हरियाली तीज का पर्व विशेष तौर पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है. इस दिन जगह-जगह मेले लगते हैं और झूला झूलने की भी परंपरा है. लेकिन इस बार हरियाली तीज की सही तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है. कुछ लोग इसे 14 अगस्त तो कुछ 16 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं. यदि आप भी इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, तो यहां जानते हैं पंडित निरंजन जी से हरियाली तीज की सही तारीख क्या है?

हरियाली तीज कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. पंडित निरंजन जी के अनुसार हिंदू धर्म में पूजा-पाठ व व्रत-उपवास उदयातिथि के अनुसार रखे जाते हैं, इसलिए हरियाली तीज का पर्व इस साल 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाया जाएगा.

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हरियाली तीज का धार्मिक महत्व

हरियाली तीज का पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी. सावन शुक्ल तृतीया को ही शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था. यह पर्व शिव-पार्वती के निश्छल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है.

सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं क्यों रखती हैं व्रत?

सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज के दिन अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं. वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा और योग्य वर पाने के लिए शिव-पार्वती का पूजन कर यह व्रत रखती हैं.

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पर्व की प्रमुख परंपराएं और श्रृंगार

सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इसे ‘हरियाली तीज’ कहा जाता है. इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी या पोशाक पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और हरी चूड़ियां धारण करती हैं. शिव-पार्वती की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा की जाती है और तीज व्रत की कथा सुनी जाती है. पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं. महिलाएं समूह में झूला झूलती हैं और पारंपरिक सावन व तीज के लोकगीत गाती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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