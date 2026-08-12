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Hariyali Teej 2026: माता पार्वती को आसानी से नहीं मिले शिवजी! हजारों वर्ष की तपस्या के बाद हुआ शिव-पार्वती का मिलन

Hariyali Teej 2026: हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है. महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं हरियाली तीज की शुरुआत कैसे हुई?

Written by: Renu Yadav
Published: August 12, 2026, 4:54 PM IST
Hariyali Teej 2026: माता पार्वती को आसानी से नहीं मिले शिवजी! हजारों वर्ष की तपस्या के बाद हुआ शिव-पार्वती का मिलन
Hariyali Teej 2026
  • 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाई जाएगी हरियाली तीज.
  • हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं रखती हैं व्रत.
  • इस दिन होती है शिव-पार्वती की पूजा?
  • सबसे पहले किसने और क्यों रखा था हरियाली तीज का व्रत?

Hariyali Teej 2026: हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज भी ऐसा ही पर्व है, जिसका सुहागिन महिलाओं के बीच विशेष महत्व है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से व्रत रखती हैं. वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं. पंचांग के अनुसार, हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज की शुरुआत आखिर कैसे हुई? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत का संबंध माता पार्वती की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या से है.

सबसे पहले किसने रखा था हरियाली तीज का व्रत?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले किसी और ने नहीं, बल्कि स्वंय माता पार्वती ने रखा था. राजा हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थीं. अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की. कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 जन्मों तक तप और साधना की. इसके बाद 108वें जन्म में उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया. मान्यता है कि जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की, वह सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी. इसी वजह से इस दिन हरियाली तीज मनाने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है.

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कुंवारी कन्याएं क्यों रखती हैं हरियाली तीज का व्रत?

हरियाली तीज केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है. कई मान्यताओं के अनुसार, कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा और योग्य जीवनसाथी पाने की कामना से इस दिन व्रत रखती हैं. माता पार्वती की तपस्या को आदर्श मानते हुए कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. धार्मिक विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा से पूजा और व्रत करने से विवाह से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं.

सुहागिन महिलाओं के लिए क्यों खास है यह पर्व?

हरियाली तीज को सुहाग और दांपत्य सुख से जोड़कर देखा जाता है. महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने की कामना करती हैं. भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दंपती माना जाता है. इसलिए महिलाएं उनकी पूजा करते हुए अपने वैवाहिक जीवन में भी प्रेम, विश्वास और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

पूजा में चढ़ाई जाती हैं सुहाग की चीजें

कई क्षेत्रों में हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ माता पार्वती का विशेष श्रृंगार करती हैं. पूजा में हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, बिंदी, आलता और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित करने की परंपरा है. कुछ स्थानों पर महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को भगवान शिव-पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं.

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झूले और सावन के गीतों से सजता है माहौल

हरियाली तीज धार्मिक आस्था के साथ-साथ उमंग और उत्सव का पर्व भी है. उत्तर भारत में कुछ जगहों पर महिलाएं और युवतियां सज-धजकर एक-दूसरे के साथ त्योहार मनाती हैं. कई जगहों पर पेड़ों पर झूले लगाए जाते हैं और महिलाएं सावन के पारंपरिक गीत गाते हुए झूला झूलती हैं. घर में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं और परिवार के साथ त्योहार की खुशियां साझा की जाती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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