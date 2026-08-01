Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर बेटी के ससुराल भेजना है सिंधारा? पहले जान लें क्या-क्या रखना होता है इसमें

Hariyali Teej 2026: सावन का महीना आते ही त्योहारों की रंगत जमने लगती है, इस महीने कई ऐसे त्योहार आते हैं जिनका हम सालभर बेसब्री से इंतजार करते हैं. सावन में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास त्योहार हरियाली तीज होता है.

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Hariyali Teej 2026

सावन में हरियाली तीज का होता है खास महत्व.

महिलाएं बेसब्री से करती हैं हरियाली तीज का इंतजार.

हरियाली तीज पर बेटी के ससुराल भेजा जाता है सिंधारा.

सिंधारा में रखी सामग्री होती है बहुत खास, इसलिए न करें गलती.

Hariyali Teej 2026: सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है और वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त 2026, शनिवार को है. वैसे तो सावन के महीने में आने वाला हर त्योहार बहुत ही खास होता है लेकिन इन सब में कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास व प्रिय त्योहार ‘हरियाली तीज‘ है. सावन की हरियाली और रिमझिम बारिश के बीच मनाया जाने वाला यह पर्व अखंड सौभाग्य, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और घर में सुख-समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना करती हैं. वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए मां पार्वती की अराधना करती हैं.

बेटी के ससुराल भेजते हैं सिंधारा

हरियाली तीज के दिन चारों ओर गूंजते कजरी के गीत, हाथों में रची हरी-भरी मेहंदी, लहरिया की रंगत और पेड़ों पर पड़े झूले इस त्योहार के आनंद को बढ़ा देते हैं. हरियाली तीज पर उत्तर भारत में बेटियों के घर ‘सिंधारा’ भेजने का रिवाज है. जिसे सिंजार या कोथली भी कहते हैं. माना जाता है कि शादी के बाद पहली तीज का सिंधारा बहुत खास होता है. अगर आप भी अपनी बेटी के लिए सिंधारा पैक कर रहे हैं, तो जान लें कि इसमें क्या-क्या रखना बेहद जरूरी होता है ताकि कोई कमी न रह जाए.

सिंधारा में क्या-क्या सामान रखा जाता है?

16 श्रृंगार का सामान: सिंधारे की शुरुआत ही सुहाग की सामग्री से होती है. इसलिए सिंधारे में सिंदूर, बिंदी और हरी चूड़ियां जरूर रखें. इसके अलावा मेहंदी के कोन, अलता (महावर), काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इत्र, शीशा, कंघी, बिछिया और पायल भी रखना शुभ होता है.

हरे रंग के कपड़े: सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है. इसलिए बेटी के लिए सिंधारा भेजते हैं. हरे रंग की साड़ी, लहरिया प्रिंट का सूट या लहंगा. सासु मां और ननद के लिए वस्त्र. अगर बेटी के घर लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए भी हरे रंग की सुंदर पोशाक जरूर रखें.

घेवर: घेवर के बिना तीज का त्योहार अधूरा माना जाता है. इस दिन बेटी के ससुराल घेवर, बेसन के लड्डू या गुझिया जरूर भेजें. साथ ही सिंधारे में मौसम के फल (सेब, केला) और काजू, बादाम, मखाना भी होने चाहिए.

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सिंधारा भेजते समय रखें इन 3 बातों का ध्यान

काले-सफेद रंग से परहेज करें: सुहाग के इस सामान में काले या सफेद कपड़े-चीजें भूलकर भी न रखें. लाल, हरा या पीला रंग ही चुनें.

शुभ संख्या में दें कपड़े: कपड़े हमेशा शुभ संख्या (जैसे 3, 5 या 7 के जोड़े) में रखें.

मेहंदी रखना न भूलें: तीज पर मेहंदी लगाना सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए सिंधारे में मेहंदी के कोन रखना बहुत जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.