Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर बन रहे हैं 3 शुभ संयोग! इस मुहूर्त में करें मां पार्वती की पूजा, पूरी होगी हर मनोकामना

Hariyali Teej 2026: उत्तर भारत में हरियाली तीज का बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख—समृद्धि की कामना करती हैं. हरियाली तीज के दिन शिव-गौरी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है.

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Hariyali Teej 2026

सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाते हैं हरियाली तीज.

हरियाली तीज के दिन बेटी के घर भेजा जाता है सिंधारा.

महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है हरियाली तीज का पर्व.

इस दिन घेवर, झूला और श्रृंगार का होता है खास महत्व.

Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज सनातन धर्म में महिलाओं के सबसे प्रिय और उमंग भरे त्योहारों में से एक है, जो हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. विशेष तौर पर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में इस पर्व की एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है. इस पावन दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं और व्रत का पालन करती हैं. इस साल हरियाली तीज के दिन एक या दो नहीं, बल्कि 3 शुभ योग बन रहे हैं जो ​कि धार्मिक दृष्टिकोण से शिव-गौरी की पूजा के लिए बेहद ही शुभ हैं.

हरियाली तीज 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा.

हरियाली तीज पर बन रहे हैं 3 शुभ योग

पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं और इन योगों में पूजा करने पर शुभ फल की प्राप्ति होगी. 15 अगस्त को हरियाली तीज के दिन शिव योग, सिद्ध योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. 15 अगस्त को पूरे दिन सिद्ध योग रहेगा जो कि 16 अगस्त को सुबह 5 बजकर 21 ​मिनट पर समाप्त होगा. हरियाली तीज के दिन सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर अगले दिन 16 अगस्त को सुबह 3 बजकर 25 मिनट तक रवि योग रहेगा. इस दिन शिव योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगा.

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हरियाली तीज पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा

हरियाली तीज के दिन शिव योग, सिद्ध योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है जिसे पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है. अगर आप माता पार्वती और भगवान शिव का आर्शीवाद पाना चाहते हैं इनमें से किसी भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं. इसके अलावा अभिजित मुहूर्त को भी शुभ माना जाता है जो कि 15 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 17​ मिनट से लेकर 1 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. हरियाली तीज की शाम 7 बजकर 6 मिनट से लेकर 7 बजकर 29 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.