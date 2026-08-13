Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर झूला झूलना क्यों जरूरी माना जाता है? माता पार्वती से जुड़ा है गहरा रहस्य

Hariyali Teej 2026: सावन का महीना आते ही हर तरफ हरियाली, झूले और तीज के गीत सुनाई देने लगते हैं. खासकर हरियाली तीज पर महिलाएं सज-संवरकर झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और मां पार्वती व भगवान शिव की पूजा करती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा शुरू कैसे हुई? क्या इसका संबंध सीधे माता पार्वती और भगवान शिव से है? धार्मिक परंपराओं में झूले को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे सावन की खुशी, प्रकृति और शिव-पार्वती के मिलन से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं इस परंपरा से जुड़ी मान्यताएं और इसके पीछे की कहानी.
और पढ़ें: 15 अगस्त को बदलेगी मिथुन समेत इन 4 राशियों की किस्मत! होगा जबरदस्त धन लाभ, खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे
पौराणिक कथाओं में माता पार्वती की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या का विशेष वर्णन मिलता है. मान्यता है कि लंबे समय तक तपस्या करने के बाद माता पार्वती को भगवान शिव की स्वीकृति मिली. शिव-पार्वती के पवित्र मिलन और वैवाहिक सुख का सीधा संबंध हरियाली तीज है. इसलिए इस दिन महिलाएं माता पार्वती को आदर्श सुहागिन के रूप में पूजती हैं और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं. सावन की हरियाली के बीच झूला झूलने की परंपरा को भी इसी उत्सवी माहौल का हिस्सा माना जाता है.
हरियाली तीज पर झूला झूलने को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोक मान्यताएं मिलती हैं. सामान्य रूप से इसे इन भावनाओं से जोड़ा जाता है:
और पढ़ें: Ramayana Facts: रावण का भाई फिर भी देवता! हर घर में क्यों की जाती है इनकी पूजा? जानें धन-संपत्ति से जुड़ा रहस्य
जी हां, हरियाली तीज सिर्फ सुहागिन महिलाओं तक सीमित नहीं है. कई परंपराओं में कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती की पूजा करती हैं और अच्छे जीवनसाथी की कामना करती हैं. इसी तरह झूला झूलना भी उनके लिए उत्सव का हिस्सा हो सकता है. धार्मिक रूप से ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि केवल विवाहित महिलाएं ही झूला झूल सकती हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें