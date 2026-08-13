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Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर झूला झूलना क्यों जरूरी माना जाता है? माता पार्वती से जुड़ा है गहरा रहस्य

Hariyali Teej 2026: सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है. इस दिन झूला झूलने की विशेष परंपरा होती है जिसे महिलाएं खुशी-खुशी निभाती हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: August 13, 2026, 4:25 PM IST
Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर झूला झूलना क्यों जरूरी माना जाता है? माता पार्वती से जुड़ा है गहरा रहस्य
Hariyali Teej 2026
  • हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार कर सजती-संवरती हैं महिलाएं.
  • हरियाली तीज पर हरे रंग का होता है खास महत्व.
  • इस दिन की जाती है शिव-पार्वती की पूजा.
  • झूले और घेवर के बिना अधूरा होता है हरियाली तीज का पर्व.

Hariyali Teej 2026: सावन का महीना आते ही हर तरफ हरियाली, झूले और तीज के गीत सुनाई देने लगते हैं. खासकर हरियाली तीज पर महिलाएं सज-संवरकर झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और मां पार्वती व भगवान शिव की पूजा करती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा शुरू कैसे हुई? क्या इसका संबंध सीधे माता पार्वती और भगवान शिव से है? धार्मिक परंपराओं में झूले को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे सावन की खुशी, प्रकृति और शिव-पार्वती के मिलन से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं इस परंपरा से जुड़ी मान्यताएं और इसके पीछे की कहानी.

हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा क्यों है?

  • हरियाली तीज सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस समय प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है. पेड़ों पर नई हरियाली छा जाती है और कई जगहों पर पेड़ों की डालियों पर झूले लगाए जाते हैं.
  • मान्यता है कि सावन का यह मौसम भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इसी खुशी में महिलाएं झूला झूलती हैं और तीज के पारंपरिक गीत गाती हैं.
  • हालांकि, झूला झूलना हरियाली तीज के व्रत या पूजा के लिए अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है. यह मुख्य रूप से लोक परंपरा और उत्सव का हिस्सा है. विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इस दिन झूला झूलने की परंपरा है.

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माता पार्वती से कैसे जुड़ी है ये परंपरा?

पौराणिक कथाओं में माता पार्वती की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या का विशेष वर्णन मिलता है. मान्यता है कि लंबे समय तक तपस्या करने के बाद माता पार्वती को भगवान शिव की स्वीकृति मिली. शिव-पार्वती के पवित्र मिलन और वैवाहिक सुख का सीधा संबंध हरियाली तीज है. इसलिए इस दिन महिलाएं माता पार्वती को आदर्श सुहागिन के रूप में पूजती हैं और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं. सावन की हरियाली के बीच झूला झूलने की परंपरा को भी इसी उत्सवी माहौल का हिस्सा माना जाता है.

झूला झूलने का क्या है धार्मिक महत्व?

हरियाली तीज पर झूला झूलने को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोक मान्यताएं मिलती हैं. सामान्य रूप से इसे इन भावनाओं से जोड़ा जाता है:

  • सावन में पेड़-पौधे हरियाली से भर जाते हैं. पेड़ों पर झूला डालकर झूलना प्रकृति के साथ जुड़ने और मौसम का आनंद लेने की पुरानी परंपरा है.
  • हरियाली तीज का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र शिव और पार्वती हैं. झूला झूलने और तीज के गीतों के जरिए महिलाएं उनके प्रेम और दांपत्य जीवन को याद करती हैं.
  • पुराने समय में महिलाएं समूह में एक जगह एकत्र होती थीं. झूला झूलते हुए तीज के लोकगीत गाए जाते थे. इससे त्योहार में खुशी और सामूहिक उत्सव का माहौल बनता था.

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क्या कुंवारी लड़कियां भी झूला झूल सकती हैं?

जी हां, हरियाली तीज सिर्फ सुहागिन महिलाओं तक सीमित नहीं है. कई परंपराओं में कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती की पूजा करती हैं और अच्छे जीवनसाथी की कामना करती हैं. इसी तरह झूला झूलना भी उनके लिए उत्सव का हिस्सा हो सकता है. धार्मिक रूप से ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि केवल विवाहित महिलाएं ही झूला झूल सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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