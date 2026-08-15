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Hariyali Teej Vrat Katha: एक जन्म नहीं, कई जन्मों की तपस्या! हरियाली तीज पर जरूर पढ़ें माता पार्वती से जुड़ी ये व्रत कथा

Hariyali Teej Vrat Katha: आज यानी 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के दिन हरियाली तीज का त्योहार भी मनाया जा रहा है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से उपवास रखती हैं.

Written by: Renu Yadav Edited by: Renu Yadav
Published: August 15, 2026, 8:11 AM IST
Hariyali Teej Vrat Katha: एक जन्म नहीं, कई जन्मों की तपस्या! हरियाली तीज पर जरूर पढ़ें माता पार्वती से जुड़ी ये व्रत कथा
Hariyali Teej Vrat Katha
  • व्रत कथा के बिन अधूरा माना जाता है हरियाली तीज का व्रत.
  • हरियाली तीज पर सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं व्रत.
  • इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना होता है शुभ.

Hariyali Teej Vrat Katha: सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है. इस साल हरियाली तीज आज यानी 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाई जाएगी. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से व्रत रखती हैं. यह पर्व मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना शुभ माना जाता है. बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता. यहां पढ़ें हरियाली तीज की व्रत कथा.

भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थीं माता पार्वती

पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती के मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा थी. इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक कठोर तपस्या की. उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल भगवान शिव को प्रसन्न करना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवनसाथी के रूप में प्राप्त करना था. इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद राजा हिमालय के पास पहुंचे. उन्होंने माता पार्वती के पिता से कहा कि भगवान विष्णु पार्वती से विवाह करना चाहते हैं और वे इसी विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं.

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राजा हिमालय को यह प्रस्ताव बेहद अच्छा लगा और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए सहमति दे दी. महर्षि नारद ने भी यह बात भगवान विष्णु तक पहुंचा दी. जब राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव बताया तो वह बेहद दुखी हो गईं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके मन में भगवान शिव के अलावा किसी और को पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छा नहीं है.

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पार्वती की इच्छा थी कि वह भगवान शिव को ही अपना जीवनसाथी बनाएं। लेकिन पिता की इच्छा और विवाह का प्रस्ताव सुनकर वह मन ही मन परेशान हो गईं. इसके बाद माता पार्वती महल छोड़कर एकांत स्थान पर चली गईं. वहां एक गुफा में उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी. मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने गुफा में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा-अर्चना करने लगीं. उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना में लीन रहीं.

माता पार्वती की भक्ति, तप और अटूट संकल्प देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए. भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया. इस तरह माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उन्हें भगवान शिव का साथ मिलने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. कथा के अनुसार, अगले दिन माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया. पूजा पूरी करने के बाद उन्होंने पूजा की सामग्री को नदी में प्रवाहित किया. दूसरी ओर, राजा हिमालय अपनी पुत्री के महल से चले जाने के कारण चिंतित थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पार्वती कहां चली गई हैं. अपनी बेटी की तलाश करते हुए वह उसी स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थीं.

राजा हिमालय ने जब माता पार्वती को देखा तो उनसे महल छोड़कर जाने का कारण पूछा. तब पार्वती ने अपने पिता को बताया कि वह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं और इसी इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या की है. उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो चुके हैं और उन्हें मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे चुके हैं. अपनी पुत्री की इच्छा जानकर राजा हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया. उन्होंने भगवान विष्णु से किए गए विवाह के वचन के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री की इच्छा के अनुसार उसका विवाह भगवान शिव से करने का निर्णय लिया.

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इसके बाद हुआ शिव-पार्वती का विवाह

माता पार्वती की तपस्या और उनकी इच्छा को स्वीकार करने के बाद अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ. इसी वजह से हरियाली तीज को शिव-पार्वती के प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं माता पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य की कामना करती हैं. वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा से शिव-पार्वती की पूजा करती हैं.

हरियाली तीज पर क्यों पढ़ी जाती है व्रत कथा?

धार्मिक मान्यता है कि किसी भी व्रत की पूजा के बाद उसकी कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का धार्मिक महत्व पूरा होता है. इसलिए हरियाली तीज पर पूजा के बाद माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी व्रत कथा का पाठ किया जाता है. कथा हमें यह संदेश भी देती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं, तो पूजा के बाद श्रद्धापूर्वक इस व्रत कथा का पाठ या श्रवण कर सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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