Hartalika Teej 2026 Date: 13 या 14 सितंबर! कब है हरतालिका तीज? नोट करें सही तारीख और जानें इस व्रत का महत्व

Hartalika Teej 2026: सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत बेहद पवित्र और अटूट आस्था का प्रतीक माना गया है. यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन आता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जला व्रत रखती हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक यह कठोर तपस्या की थी. इस पावन अवसर पर शिव-पार्वती की बालू या मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर विशेष पूजा-अर्चना और रात भर जागरण करने का विधान है. आइए जानते हैं कब है हरतालिका तीज का व्रत?
हरतालिका तीज भाद्रपद माह की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है लेकिन इस बार हरतालिका तीज की सही तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है. दरअसल पंचांग के अनुसार इस साल तृतीया तिथि दो दिन पड़ रही है ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि किस दिन व्रत रखना शुभ होगा. बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी और 14 सितंबर 2026 की सुबह 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब तृतीया तिथि के साथ चतुर्थी तिथि का संगम होता है तब हरतालिका तीज का व्रत रखना बेहद ही शुभ माना गया है. ऐसे में इस साल हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा.
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हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है. यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था. इसलिए, यह पर्व पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने और परिवार में सुख-समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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