Hartalika Teej 2026: पत्नी नहीं रख पा रही हरतालिका तीज का व्रत! तो क्या पति कर सकते हैं पूजा? जानें क्या कहते हैं शास्त्र

Hartalika Teej 2026: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है. यह व्रत सु​हागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं.

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Hartalika Teej 2026

हर​तालिका तीज के दिन सुहागिनें रखती हैं निर्जला व्रत.

सबसे कठिन व्रतों में से एक है हरतालिका तीज का व्रत.

इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती का होता है पूजन.

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत सनातन परंपरा में अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना गया है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और शिव-पार्वती की उपासना करती हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा. यह व्रत अत्यंत कठिन और निर्जला यानी बिना अन्न-जल ​ग्रहण किए रखा जाता है. ऐसे में कई बार अस्वस्थता, गर्भावस्था या अन्य स्वास्थ्य कारणों से महिलाओं के लिए यह व्रत रख पाना संभव नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पत्नी की जगह पति यह व्रत और पूजा कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस विषय पर शास्त्र और हिंदू धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं.

क्या पति रख सकते हैं पत्नी की जगह व्रत?

हां, शास्त्रों के अनुसार यदि पत्नी शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, तो उनकी ओर से पति यह व्रत और पूजा कर सकते हैं. हिंदू धर्मग्रंथों में पति-पत्नी को एक-दूसरे का ‘पूरक’ और ‘अर्धांग’ माना गया है. धर्म-कर्म के सभी कार्यों में दोनों की समान सहभागिता होती है. यदि पत्नी अस्वस्थ हैं, तो पति द्वारा पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ किया गया उपवास भी उतना ही फलदायी माना जाता है.

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क्या कहता है शास्त्रीय विधान?

पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी व्रत रख सकते हैं और इसके लिए प्रतिनिधि व्रत का नियम बताया गया है. शास्त्रों में ‘प्रतिनिधि व्रत’ का उल्लेख मिलता है. इसके अनुसार, विशेष या विषम परिस्थितियों में परिवार का कोई सदस्य या जीवनसाथी एक-दूसरे के निमित्त संकल्प लेकर व्रत का पालन कर सकता है.

पूजा और व्रत में सबसे बड़ा आधार ‘भाव’ और ‘संकल्प’ होता है. यदि पति हाथ में जल और अक्षत लेकर यह संकल्प लें कि ‘मैं अपनी धर्मपत्नी के उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना से यह व्रत धारण कर रहा हूँ’, तो इसका पूर्ण पुण्य फल परिवार को प्राप्त होता है.

जब पति अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वयं नियम का पालन करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं.

पति किस प्रकार करें व्रत और पूजा?

पति भी पूरे दिन निर्जला या फलाहार रहकर व्रत के नियमों, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें.

प्रदोष काल यानी संध्या समय में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की मिट्टी या बालू की प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजन करें.

पूजन के समय माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें. पूजा संपन्न होने के बाद यह सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान कर दें.

शाम की पूजा के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें.

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यदि पति भी व्रत न रख सकें, तो क्या हैं विकल्प?

यदि किसी कारणवश पति भी यह कठिन व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो शास्त्रों के अनुसार पत्नी निर्जला की बजाय एक समय जल, दूध या फल ग्रहण करके ‘फलाहारी’ व्रत रख सकती हैं.

यदि उपवास रखना बिल्कुल भी संभव न हो, तो बिना व्रत रखे प्रातःकाल स्नान के बाद माता पार्वती और भगवान शिव का दर्शन-पूजन करें, कथा सुनें और मन में भक्ति भाव रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.