जब जिद पर आ गईं पार्वती! तब सप्तऋषि समझाने नहीं... परीक्षा लेने पहुंचे थे, लेकिन किसके कहने पर?

Hartalika Teej 2026: भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने ऐसी कठोर तपस्या की थी कि देवता भी उनकी साधना और संकल्प देखकर हैरान रह गए. राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने सुख-सुविधाओं का त्याग कर जंगल में तपस्या की और धीरे-धीरे अपना आहार तक छोड़ दिया. लेकिन जब पार्वती अपने संकल्प पर पूरी तरह अडिग हो गईं, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि उनके पास पहुंचे.दिलचस्प बात यह थी कि सप्तऋषि उन्हें समझाने या तपस्या छुड़ाने के लिए अपनी इच्छा से नहीं आए थे. उन्हें स्वयं भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा था.
पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया था. देवर्षि नारद ने उन्हें शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या का मार्ग बताया. इसके बाद पार्वती ने अपने घर-परिवार और राजसी जीवन से दूर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी. उनका संकल्प साधारण नहीं था. वे केवल भगवान शिव का ध्यान करती थीं और अपनी तपस्या को लगातार कठोर बनाती चली गईं. उनके तप का वर्णन करते हुए पुराणों में उनके आहार के अलग-अलग चरणों का उल्लेख मिलता है.
तपस्या के शुरुआती दौर में पार्वती ने फलाहार किया. इसके बाद उन्होंने आहार को और सीमित करते हुए पत्तों का सेवन शुरू कर दिया. लेकिन उनकी साधना यहीं नहीं रुकी. आखिरकार उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया और निराहार तप करने लगीं. इसी कारण उन्हें अपर्णा नाम मिला. अपर्णा का अर्थ है वह जिसने पर्ण यानी पत्ते तक ग्रहण न किए हों. कठोर तपस्या के बावजूद पार्वती का मन अपने लक्ष्य से नहीं डिगा. यही वह स्थिति थी, जब भगवान शिव ने उनकी दृढ़ता को परखने का निर्णय लिया.
माता पार्वती की शिव को पति रूप में पाने की तपस्या का संबंध हरतालिका तीज की कथा से भी जोड़ा जाता है. मान्यता के अनुसार, जब पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, तब पार्वती ने शिव को ही अपना पति बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा. उनकी सखी उन्हें वन में ले गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की.
इसी प्रसंग की स्मृति में हरतालिका तीज पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं. अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की कामना से और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती हैं. इस तरह हरतालिका तीज की कथा में भी पार्वती का अटूट संकल्प और शिव को पति रूप में पाने की उनकी साधना प्रमुख रूप से सामने आती है.
भगवान शिव ने सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा. उनका उद्देश्य पार्वती को अपमानित करना या उनकी साधना को जबरन रोकना नहीं था. वे यह देखना चाहते थे कि शिव को पति रूप में पाने की पार्वती की इच्छा कितनी दृढ़ है. सप्तऋषियों ने पार्वती से बातचीत शुरू की. उन्होंने उनके सामने भगवान शिव के जीवन और स्वरूप का ऐसा पक्ष रखा, जिससे उनके मन में शिव के प्रति संदेह पैदा हो सकता था.
सप्तऋषियों ने पार्वती को समझाने के अंदाज में भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया. उन्होंने कहा कि शिव राजसी वैभव से दूर रहने वाले योगी हैं. वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, सर्प को आभूषण की तरह धारण करते हैं और श्मशान से उनका संबंध है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक राजकुमारी के लिए ऐसा वर चुनना उचित नहीं होगा. ऋषियों की बातों का उद्देश्य यही था कि पार्वती अपने निर्णय पर दोबारा विचार करें लेकिन पार्वती ने उनकी बातों को अपने संकल्प के रास्ते में नहीं आने दिया.
पार्वती के लिए शिव का बाहरी स्वरूप या उनका वैरागी जीवन कोई कमी नहीं था. वे शिव के वास्तविक स्वरूप और उनकी महिमा को समझती थीं. इसलिए उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि शिव उनके योग्य वर नहीं हैं. उनका विश्वास था कि उन्होंने शिव को किसी राजसी वैभव के कारण नहीं चुना है. वे उन्हें अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं. इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, वे अपना संकल्प नहीं बदलेंगी. यानी सप्तऋषियों की बातों का असली असर यही देखना था कि क्या पार्वती शिव की आलोचना सुनकर अपने फैसले से पीछे हटती हैं या नहीं.
जब सप्तऋषियों ने देख लिया कि पार्वती अपने निर्णय पर अडिग हैं और शिव के प्रति उनकी भक्ति किसी बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं है, तो वे प्रसन्न हुए. उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी. सप्तऋषियों ने पार्वती की दृढ़ता को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके बाद वे भगवान शिव के पास लौटे और उन्हें बताया कि पार्वती का संकल्प अटूट है. लेकिन महादेव की परीक्षा अभी बाकी थी सप्तऋषियों के लौटने के बाद कथा में एक और रोचक मोड़ आता है. अब भगवान शिव स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं. शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुंच गए. उन्होंने भी शिव के बारे में ऐसी बातें कहीं, जिनसे किसी सामान्य व्यक्ति का मन अपने निर्णय से बदल सकता था. लेकिन पार्वती वहां भी अपने संकल्प से नहीं हटीं. उन्होंने शिव की निंदा सुनकर भी उनका पक्ष लिया और स्पष्ट कर दिया कि उनका मन शिव में ही लगा हुआ है.यही परीक्षा उनकी भक्ति की अंतिम कसौटी बन गई.
पार्वती की कठोर साधना, अटूट विश्वास और शिव के प्रति समर्पण आखिरकार सफल हुआ. उनकी तपस्या ने यह साबित कर दिया कि उनका संकल्प केवल इच्छा नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था. इस कथा में सबसे खास बात यही है कि जब पार्वती शिव को पाने की जिद पर अड़ गईं, तब उनके सामने सबसे पहले सप्तऋषियों को भेजा गया. वे समझाने वाले साधारण ऋषि बनकर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की ओर से उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे.
माता पार्वती की यह कथा इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि इसमें तपस्या से ज्यादा उनके दृढ़ निश्चय की परीक्षा दिखाई देती है. फल से लेकर पत्तों तक का त्याग और फिर निराहार रहकर साधना करना उनकी तप की कठोरता बताता है, जबकि सप्तऋषियों की बातों के बाद भी शिव के प्रति अडिग रहना उनके विश्वास की गहराई दिखाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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