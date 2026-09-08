Hartalika Teej, Ganesh Chaturthi 2026: 14 सितंबर को हरतालिका तीज या गणेश चतुर्थी? दूर करें तारीख को लेकर ये बड़ा कन्फ्यूजन

14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज या गणेश चतुर्थी? जानें क्यों इस बार दोनों पर्व एक ही दिन पड़ रहे हैं, पूजा का सही समय और तारीख से जुड़ा पूरा कन्फ्यूजन.

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Ganesh Chaturthi 2026

14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का संयोग

तृतीया और चतुर्थी तिथि के समय से बना कन्फ्यूजन

सुबह शिव-पार्वती पूजन, बाद में गणपति स्थापना

पूजा के मुहूर्त और चंद्रदर्शन का रखें ध्यान

Hartalika Teej, Ganesh Chaturthi 2026: सितंबर 2026 में हिंदू धर्म के दो बड़े पर्व हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों के बीच तारीख का कन्फ्यूजन बना हुआ है. इसकी वजह यह है कि इस बार दोनों पर्व 14 सितंबर 2026, सोमवार को मनाए जाएंगे. आम तौर पर हरतालिका तीज के अगले दिन गणेश चतुर्थी होती है, लेकिन इस बार तिथियों की गणना ऐसी है कि तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियां एक ही अंग्रेजी तारीख के भीतर आ रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि 14 सितंबर को पहले कौन सा पर्व मनाया जाएगा और पूजा कैसे होगी? आइए पूरा तिथि गणित समझते हैं.

13 सितंबर से शुरू होगी तृतीया तिथि

पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. 2026 में तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह तक रहेगी. दिल्ली के पंचांग के मुताबिक तृतीया तिथि 14 सितंबर की सुबह करीब 7:06 बजे समाप्त होगी. इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 14 सितंबर को मानी जा रही है.

यही इस साल के पूरे कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है. कैलेंडर में 13 सितंबर को तृतीया शुरू हो जाती है, लेकिन 14 सितंबर के सूर्योदय के समय भी तृतीया तिथि मौजूद रहती है. इसलिए अधिकांश पंचांगों में हरतालिका तीज की तारीख 14 सितंबर दी गई है.

हरतालिका तीज की पूजा कब करें?

हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था. इसी तप और शिव-पार्वती के मिलन की स्मृति में यह व्रत रखा जाता है.

14 सितंबर को हरतालिका तीज की प्रात:कालीन पूजा का समय दिल्ली के पंचांग के अनुसार सुबह करीब 6:05 बजे से 7:06 बजे तक बताया गया है. इस दौरान शिव-पार्वती की पूजा, व्रत कथा और आराधना की जाती है. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के अंतर के कारण मुहूर्त में कुछ बदलाव हो सकता है. कई परंपराओं में हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है. हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर व्रत की कठोरता को लेकर परिवार की परंपरा और चिकित्सकीय सलाह को ध्यान में रखना चाहिए.

इसके बाद शुरू होगी चतुर्थी तिथि

जैसे ही तृतीया तिथि समाप्त होगी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी शुरू हो जाएगी. यही तिथि भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी का आधार है. इस साल गणेश चतुर्थी भी 14 सितंबर को ही मनाई जाएगी.

यानी 14 सितंबर की सुबह के शुरुआती हिस्से में तृतीया तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. इसी वजह से एक ही तारीख पर दोनों पर्व का संयोग बन रहा है.

गणेश स्थापना का शुभ समय

गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना और पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष महत्व दिया जाता है. दिल्ली से जुड़े पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को गणेश पूजा के लिए करीब सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक का समय बताया गया है. शहर के अनुसार इसमें अंतर संभव है, इसलिए गणपति स्थापना से पहले स्थानीय पंचांग से समय जरूर देखना चाहिए. इस तरह भक्त सुबह हरतालिका तीज के दौरान शिव-पार्वती की पूजा कर सकते हैं और बाद में गणेश चतुर्थी के निर्धारित मुहूर्त में गणपति की स्थापना और पूजा कर सकते हैं.

क्या दोनों व्रत एक साथ रखे जा सकते हैं?

दोनों पर्वों की परंपराएं अलग हैं. हरतालिका तीज मुख्य रूप से शिव-पार्वती की आराधना और वैवाहिक सुख की कामना से जुड़ा व्रत है, जबकि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा और स्थापना का पर्व है. इसलिए दोनों के पूजा विधान भी अलग-अलग हैं. 14 सितंबर को दोनों पर्व पड़ने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों की पूजा की विधि एक हो जाएगी. श्रद्धालु अपने-अपने धार्मिक नियम और शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा कर सकते हैं. दोनों पर्वों के व्रत रखने वाले लोगों को हालांकि अपनी शारीरिक क्षमता और स्थानीय परंपरा का ध्यान रखना चाहिए.

गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से क्यों बचते हैं?

गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता चंद्रदर्शन से बचने की भी है. पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को चंद्रदर्शन वर्जित रहने का समय भी बताया गया है. एक रिपोर्ट में यह अवधि सुबह करीब 9:06 बजे से रात 8:04 बजे तक बताई गई है. धार्मिक कथा के अनुसार गणेश जी और चंद्रमा से जुड़ी घटना के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से बचने की परंपरा मानी जाती है. इसी वजह से भक्त इस दिन विशेष रूप से चंद्रदर्शन से बचने का प्रयास करते हैं.

कब होगा गणपति विसर्जन?

14 सितंबर से शुरू होने वाला गणेशोत्सव कई घरों और सार्वजनिक पंडालों में अलग-अलग अवधि तक मनाया जाता है. दस दिवसीय गणेशोत्सव का प्रमुख समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है. 2026 में अनंत चतुर्दशी और प्रमुख गणपति विसर्जन 25 सितंबर को होगा. इस तरह 14 सितंबर 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. एक ही दिन सुबह हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती की आराधना और बाद में गणेश चतुर्थी पर गणपति पूजा का अवसर मिलेगा. हालांकि पूजा और व्रत के सटीक समय में शहर के अनुसार अंतर हो सकता है, इसलिए अंतिम मुहूर्त के लिए अपने स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.