Hartalika Teej Vrat Niyam: क्या एक बार शुरू करने पर जीवनभर रखना होता है हरतालिका तीज व्रत? जानिए क्या कहते हैं शास्त्र और नियम

Hartalika Teej Vrat Niyam: क्या हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद जीवनभर रखना अनिवार्य है? जानिए शास्त्रों के अनुसार नियम, उद्यापन और असमर्थता में क्या है विधान.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/hartalika-teej-vrat-2026-is-it-mandatory-to-observe-lifelong-once-started-8520589/ Copy

hartalika teej

Hartalika Teej Vrat Niyam: सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखे जाने वाले हरतालिका तीज व्रत का विशेष स्थान है. यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है. इस कठिन उपवास में महिलाएं पूरे दिन और रात बिना अन्न और जल के निर्जला उपवास करती हैं. इस व्रत को लेकर समाज में यह सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने के बाद इसे जीवनभर (आजीवन) निभाना अनिवार्य होता है? शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस विषय के स्पष्ट नियम इस प्रकार हैं.

शास्त्रों के अनुसार आजीवन व्रत का विधान

भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों के साथ-साथ व्रत-पर्वों की परंपरा के अनुसार, हरतालिका तीज का व्रत एक बार संकल्प लेकर शुरू करने के बाद इसे नियमित रूप से आजीवन (ताउम्र) रखने का विधान माना गया है. सनातन परंपरा में किसी भी बड़े व्रत का संकल्प भगवान को साक्षी मानकर एक बार ले लिया जाए, तो उसकी निरंतरता बनाए रखना आवश्यक माना जाता है. बुजुर्गों और आचार्यों के अनुसार, इस व्रत को स्वेच्छा से बीच में छोड़ना या बंद करना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक है.

व्रत की पौराणिक पृष्ठभूमि और कथा

शिवपुराण और व्रत कथाओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वनों में कठोर तपस्या की थी. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने अपने हाथों से बालू (रेत) का शिवलिंग बनाकर विधि-विधान से पूजा की थी. उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था.शास्त्रों में इस व्रत को एकनिष्ठ और दृढ़ संकल्प वाला व्रत माना गया है.

शारीरिक असमर्थता और स्वास्थ्य खराब होने पर क्या है नियम?

धर्म शास्त्रों में मनुष्य की शारीरिक सीमाओं और परिस्थितियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. यदि कोई महिला गंभीर रूप से बीमार हो जाए, अत्यधिक वृद्ध हो जाए या किसी अन्य शारीरिक असमर्थता के कारण व्रत रख पाने में पूरी तरह लाचार हो जाए, तो शास्त्रों में इसके वैकल्पिक समाधान बताए गए हैं:

व्रत का उद्यापन (समापन): यदि स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और व्रत रख पाना असंभव हो जाए, तो किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह से विधि-विधान के साथ हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन किया जा सकता है. उद्यापन के माध्यम से व्रत की पूर्णता मान ली जाती है.

व्रत का उत्तरदायित्व हस्तांतरण: कुछ विशेष पारिवारिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार, यदि महिला व्रत रखने में असमर्थ हो जाती है, तो परिवार की अन्य सुहागिन सदस्य जैसे पुत्रवधू या योग्य पारिवारिक महिला आपसी सहमति से उस व्रत को आगे बढ़ा सकती हैं, ताकि व्रत की परंपरा खंडित न हो.

व्रत रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

संकल्प की शुद्धता: हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने से पहले मन में यह पक्का कर लेना चाहिए कि आप इसे पूरी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के साथ निभा सकेंगी या नहीं.

विशेषज्ञ की सलाह: यदि किसी परिस्थिति में व्रत के नियमों में बदलाव करना पड़े, तो अपनी पारिवारिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए किसी स्थानीय पंडित या ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.