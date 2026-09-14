Hartalika Teej Vrat Katha: हर​तालिका तीज की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, मिलेगा सौभाग्य का आशीर्वाद और पूरी होगी हर मनोकामना

Hartalika Teej Vrat Katha: सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना करती हैं.

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Hartalika Teej Vrat Katha

हरतालिका तीज पर महिलाएं रखती हैं निर्जला उपवास.

अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है यह व्रत.

इस दिन होती है भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा.

Hartalika Teej 2026: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत आज यानी 14 सितंबर 2026 को रखा जा रहा है. हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन का वरदान लेकर आता है. इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे विधि-विधान से पूजन करती हैं. शास्त्रों के अनुसार, पूजन के बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इसके बिना यह कठिन व्रत अधूरा रहता है. इस कथा को सुनने से माता पार्वती और भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन से सारे संकट दूर होते हैं और मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

हरतालिका तीज की व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि माता पार्वती के पिता हिमालय के पास एक प्रस्ताव लेकर गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं. नारद मुनि का यह प्रस्ताव सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने हां कर दी. फिर नारद मुनि ने यह संदेश भगवान विष्णु को दिया. नारद मुनि से भगवान विष्णु से कहा कि राजा हिमालय अपनी पुत्री देवी पार्वती का विवाह आपसे कराने के लिए तैयार हैं.

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इसके बाद नारद मुनि ने विवाह की इस खबर को सुनाने के लिए देवी पार्वती के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु आपसे विवाह के लिए तैयार हैं. यह सुनकर देवी पार्वती अत्यंत दुखी हुईं क्योंकि वह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं और उन्होंने नारद मुनि से कहा मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूं. जिसे सुनकर नारद मुनि हैरान हो गए.

इसके बाद माता पार्वती अपनी सहेलियों की मदद से महल से बाहर निकलकर एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगी. तपस्या के लिए उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाईं और तपस्या आरंभ कर दी. कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने जिस दिन शिवलिंग की स्थापना की वह हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था. इस दिन माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखते हुए रात्रि में जागरण भी किया. माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए. भगवान शिव ने देवी पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया. अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया.

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उधर, माता पार्वती के पिता हिमालय इस तरह पार्वती जी के घर से चले जाने से काफी परेशान और दुखी थे. वह पार्वती जी को ढूंढ़ते हुए उसी गुफा में पहुंच गए जहां वह तपस्या कर रही थीं. पिता हिमालय ने पुत्री से पूछा कि आखिर तुम भगवान विष्णु से विवाह क्यों नहीं करना चा​हती और महल छोड़कर इस गुफा में क्यों रह रही हो, तब देवी पार्वती ने उन्हें बताया कि वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं और भगवान शिव ने उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया है. इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है. इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.